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"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками

1 ноября 2021, 09:02

Александра Зарицкая и Юрий Мешков рассказали, возможны ли между ними романтические отношения вне проекта Танці з зірками и поделились своими страхами.

Зарицкая, Мешков
Александра Зарицкая и Юрий Мешков исполнили 31 октября венский вальс / Фото instagram.com/tanci1plus1

Вечером 31 октября на канале 1+1 состоялся очередной прямой эфир шоу Танці з зірками. Во время эфира солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась в том, что тоже неравнодушна к своему партнеру по паркету - пятикратному чемпиону и полуфиналисту чемпионата мира Юрию Мешкову. Пара уже даже успела сходить на свидание, но они обеспокоены, что в будущем их могут ждать трудности в отношениях.

Как известно, Мешков ранее прямо говорил, что Зарицкая нравится ему как девушка. Сама же певица утверждала, что влюблена и у нее есть бойфренд. Потом девушка заявила, что отношения закончились, поэтому теперь ее сердце свободно.

Теперь же Зарицкая ответила взаимностью Мешкову.

"Он мне нравится как парень. Я бы очень хотела верить, что у нас что-то может быть после проекта. Я боюсь его потерять. Боюсь, что он все это воспринимает как телепроект. Волнуюсь, что он не напишет после проекта: "Пошли на свидание". Я очень счастлива, когда рядом со мной Юра", – сказала солистка группы Kazka.

Читайте такжеЕсть пирсинг в интимном месте: участница шоу Танці з зірками Зарицкая поделилась пикантным секретомМешков, в свою очередь, отметил, что смотрит на ситуацию трезво и понимает, что его романтическая история с Зарицкой может закончиться.

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"Мы из разных миров. Я живу в маленьком городе и надо переехать в Киев, найти дело, которое будет приносить достаточно средств. Надо быть на уровень или два выше, чтобы быть вместе", – поделился Юрий.

Как сообщал Главред, исполняя румбу в эфире шоу Танці з зірками несколькими неделями ранее, Зарицкая и Мешков поцеловались.

"Поцелуй – это была самая приятная часть, награда за старания. Я чувствую себя рядом с ним очень защищенной. Это именно то, чего я всю жизнь хотела", – говорила тогда Александра.

Поцелуем на паркете Зарицкая и Мешков решили не ограничиваться - пара уже сходила на настоящее свидание.

К слову, 31 октября они показали в эфире шоу Танці з зірками венский вальс. Судья Влад Яма назвал исполнение "конфеткой". Зарицкая и Мешков получили за свой вальс 24 балла.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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Юрий Мешков Танці з зірками Александра Зарицкая новости шоу бизнеса
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