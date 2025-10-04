"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

Ведущая Инна Шевченко поделилась радостной новостью.

https://stars.glavred.info/mama-v-47-izvestnaya-ukrainskaya-vedushchaya-pokazala-novorozhdennogo-pervenca-10703798.html Ссылка скопирована

Инна Шевченко родила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Шевченко

Вы узнаете:

Инна Шевченко родила первенца

Ведущая раскрыла пол ребенка

Известная украинская ведущая Инна Шевченко поделилась с поклонниками счастливой новостью - она наконец родила долгожданного первенца. Знаменитость смогла стать мамой в 47 лет. Об этом Инна сообщила в своем Instagram.

Ведущая родила сына от мужа - французского режиссера Лорана Жави. Шевченко показала первую фотографию малыша, на которой он держится ручкой за палец мамы. Имя сыночка знаменитость пока оставила в секрете.

видео дня

Инна Шевченко рассказала о новорожденном ребенке / фото: instagram.com, Инна Шевченко

"Мама в 47. Наше чудо решило произойти немного раньше! 3.10.2025. Мальчик. 3780 г. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем", - написала Инна.

Поклонники радостно поздравили Шевченко с пополнением в семье. Комментарий под фото оставила и коллега ведущей Маричка Падалко.

"Инна, поздравляю вас всех!!! Такое счастье!", - написала ведущая.

Маричка Падалко поздравила Инну Шевченко / фото: instagram.com, Инна Шевченко

Поклонники оставили наилучшие пожелания Инне Шевченко / фото: instagram.com, Инна Шевченко

Инну Шевченко поздравили с рождением ребенка / фото: instagram.com, Инна Шевченко

Беременность Инны Шевченко

Инна Шевченко признавалась, что долгое время не стремилась стать мамой, однако после 40 лет почувствовала готовность к материнству. В течение четырех лет телеведущая пыталась забеременеть и проходила множество консультаций. В конце концов ей удалось осуществить мечту с помощью ЭКО. Врачи советовали воспользоваться донорской яйцеклеткой, но Шевченко настояла на собственной.

"Когда появился тот самый мужчина, я поняла, что хочу ребенка сама, а не потому что "надо", - признавалась она.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что что что украинский журналист и ведущий телеканала ICTV Вадим Карпьяк объявил о своем решении присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. По словам Карпьяка, он не хочет просто ждать победы, а стремится собственными силами приближать этот день.

Также известная украинская ведущая Наталья Островская попала в дорожно-транспортное происшествие вместе с годовалой дочерью. Островская рассказала, что в ее автомобиль врезалась другая машина, из-за чего задняя часть авто была фактически уничтожена.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред