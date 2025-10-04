"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

Вы узнаете:
- Инна Шевченко родила первенца
- Ведущая раскрыла пол ребенка
Известная украинская ведущая Инна Шевченко поделилась с поклонниками счастливой новостью - она наконец родила долгожданного первенца. Знаменитость смогла стать мамой в 47 лет. Об этом Инна сообщила в своем Instagram.
Ведущая родила сына от мужа - французского режиссера Лорана Жави. Шевченко показала первую фотографию малыша, на которой он держится ручкой за палец мамы. Имя сыночка знаменитость пока оставила в секрете.
"Мама в 47. Наше чудо решило произойти немного раньше! 3.10.2025. Мальчик. 3780 г. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем", - написала Инна.
Поклонники радостно поздравили Шевченко с пополнением в семье. Комментарий под фото оставила и коллега ведущей Маричка Падалко.
"Инна, поздравляю вас всех!!! Такое счастье!", - написала ведущая.
Беременность Инны Шевченко
Инна Шевченко признавалась, что долгое время не стремилась стать мамой, однако после 40 лет почувствовала готовность к материнству. В течение четырех лет телеведущая пыталась забеременеть и проходила множество консультаций. В конце концов ей удалось осуществить мечту с помощью ЭКО. Врачи советовали воспользоваться донорской яйцеклеткой, но Шевченко настояла на собственной.
"Когда появился тот самый мужчина, я поняла, что хочу ребенка сама, а не потому что "надо", - признавалась она.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что что что украинский журналист и ведущий телеканала ICTV Вадим Карпьяк объявил о своем решении присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. По словам Карпьяка, он не хочет просто ждать победы, а стремится собственными силами приближать этот день.
Также известная украинская ведущая Наталья Островская попала в дорожно-транспортное происшествие вместе с годовалой дочерью. Островская рассказала, что в ее автомобиль врезалась другая машина, из-за чего задняя часть авто была фактически уничтожена.
Вас может заинтересовать:
- "Она просто взорвалась": продюсер Дорофеевой назвала конкурентов певицы
- В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы
- Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред