"Она прям взорвалась": продюсер Дорофеевой назвала конкурентов певицы

Украинский продюсер Ирина Горовая, которая сотрудничает с Надей Дорофеевой, рассказала, есть ли сейчас конкуренты у певицы и за работами, каких артистов она наблюдает.

На шоу "Критиканты" Горовая ответила на вопрос, является ли исполнительница KOLA конкурентной для Нади. Отметив, что нет, ведь они совершенно разные по стилю. А вот за чьим творчеством она активно следит - так это Jerry Heil, MONATIK и Klavdia Petrivna.

"Я не считаю их конкурентами, потому что мы в поп-музыке абсолютно все тогда конкуренты. Но есть те, за которыми наблюдаем. Я смотрю на Jerry Heil. Ну, условно MONATIK, он понятно, не женщина, но все равно это отъедается. Я наблюдала, конечно, за Klavdia Petrivna, потому что она прям взорвалась", - поделилась продюсер.

Ирина добавила, что не определяет конкурентов своей артистки, но всегда старается разбирать успешные работы своих коллег, например, Монатика.

"Я не люблю считать их конкурентами, а (люблю - ред.) смотреть, что они классного сделали. У меня все через анализ и через кейсы. И у нас есть такая практика, мы разбираем кейсы. Например, Монатика разбираю каждый раз. Просто смотрю, что он и как сделал. У него такая просчитанная история, как по мне", - отметила Горовая.

