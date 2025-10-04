Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"

Наследники британского престола не могут нарушить это правило принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям строго ограничивают детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Что принц Уильям и Кейт Миддлтон запрещают своим детям

Чем увлекаются наследники британской короны

Британский принц Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон удивили общественность своими правилами воспитания детей. Как признался сам будущий монарх в шоу "Неохотный путешественник с Юджином Леви" на Apple TV+, они очень строгие родители, и наследников короны ограничивают жесткие запреты. Об этом сообщает Marie Claire.

Одно из главных правил в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон — полный запрет на использование мобильных телефонов. Несмотря на то что супруги могут позволить детям любую современную технику, наследникам британского престола приходится обходиться без смартфонов и социальных сетей. Уильям и Кейт убеждены, что гаджеты в юном возрасте приносят больше вреда, чем пользы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на мероприятии / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Ни у кого из наших детей нет телефонов, и мы очень строго следим за этим", – поделился Уильям.

Вместо смартфонов и соцсетей дети королевской четы много времени проводят на свежем воздухе и активно занимаются спортом. Принцесса Шарлотта увлекается балетом и нетболом, принц Джордж обожает футбол и хоккей, а младший Луи не может усидеть на месте и обожает подвижные игры. Кроме того, вся троица пробует себя в музыке — хотя сам Уильям с улыбкой признается, что "не уверен, насколько это у них получается".

Принц Уильям рассказал о хобби детей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

К традиции "жизни без гаджетов" присоединились и взрослые. У семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже давно существует правило: ужинать без телефонов. По словам супругов, такие вечера помогают проводить время вместе, общаться и быть по-настоящему близкими.

"Вот мы сидим и болтаем, это действительно важно", — подчеркнул принц.

Принц Уильям про семейные традиции / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Ранее Главред сообщал, что наследник британского престола принц Уильям дал большое интервью, в котором впервые рассказал, как его дети пережили новость о диагнозе Кейт и как семья справляется с проблемами со здоровьем матери.

Также принц Уильям неожиданно откровенно рассказал о своих детях на недавнем публичном мероприятии. Он поделился их характерами, которые они проявляют дома, и отметил, что принц Луи совсем не такой, каким его привыкла видеть публика.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

