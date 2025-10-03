Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы

Виталий Кирсанов
3 октября 2025, 20:06
173
Муж Николь Кидман сможет получить при разводе миллионы долларов за трезвую жизнь
В жизни Кита Урбана нашли новую женщину
В жизни Кита Урбана нашли новую женщину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maggie_baugh, instagram.com/keithurban, instagram.com/nicolekidman

Кратко:

  • Николь Кидман не отрицает, что у Кита Урбана может быть другая женщина
  • Кит Урбан может получить более 10 млн долл при разводе с Кидман

Кантри-певица и гитаристка Мэгги Бо из группы американского певца Кита Урбана оказалась в центре внимания на фоне новостей о его разрыве с Николь Кидман.

Как пишет Fox News, все началось с видео, на котором Урбан во время исполнения песни "The Fighter" меняет строчку, посвященную когда-то Кидман, на слова: "Maggie, I'll be your guitar player". Ролик опубликовала сама 25-летняя артистка, подписав его так: "Он только что сказал это?".

видео дня

Несмотря на то, что певец часто импровизирует во время концертов, после этого в СМИ и среди фанатов начали распространяться слухи о возможном новом романе. Отец музыкантки Чак Бо в комментарии Daily Mail отметил, что его дочь и Урбана связывает исключительно профессиональное сотрудничество. Инсайдер рассказал TMZ, что Николь Кидман не отрицает возможности романа с другой.

"Все признаки указывают на то, что Кит с другой женщиной. Скажем так, Николь этого не отрицает, но она все равно шокирована этим", - говорится в сообщении.

Журналисты сообщают, что Мэгги начала писать песни еще в 13 лет, в 18 переехала в Нэшвилл. В 2017 году выпустила свой дебютный альбом "Catch Me". В 2023 году выпустила альбом "Dear Me" и в 2025 работает над ещё одним. Певица также получила известность благодаря TikTok-сериям "Finish the Lick". В настоящее время она выступает в туре Урбана "High and Alive World Tour".

Тем временем, Кит Урбан может получить более 10 миллионов долларов при разводе с Николь Кидман благодаря одному пункту брачного договора. Об этом пишет RadarOnline.

По данным издания, в договоре супругов указано, что Урбан не получит компенсации при разводе, если причиной распада брака станет его алкоголизм или употребление запрещенных веществ. Однако в ином случае артист может претендовать на 600 тысяч долларов за каждый год трезвости. Уточняется, что Кидман и Урбан прожили в браке 19 лет, поэтому после расставания музыкант может получить более 10 миллионов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Развод Николь Кидман и Кита Урбана:

Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Пара уже живет отдельно с начала лета. Поговаривают, что кантри-певец приобрел новое жилье в Нэшвилле, где и живет сейчас.

Регулировать звезды будут опеку над их двумя общими дочерями - 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. Предполагается, что девочки будут жить 306 дней с мамой и 59 - с папой. Решения, которые касаются их судьбы и благополучия, родители обязуются принимать совместно.

Читайте также:

О персоне: Николь Кидман

Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Николь Кидман новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

20:24Украина
Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

19:31Синоптик
Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

18:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Цирроз: умер популярный российский актер

Цирроз: умер популярный российский актер

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

Последние новости

20:24

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

20:20

Андрей Матюха и деятельность его фонда: цифровые решения, помощь больницам и международные проекты актуально

20:06

В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы

19:55

Цены растут, как на дрожжах: популярный овощ подорожал на 14% за неделю

19:31

Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
19:10

Терпеть никто не будет: Путин гарантирует своему населению холодную и темную зимумнение

19:05

"Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам

18:57

75 лет и 139 дней: Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в ШанхаеВидео

18:48

Староконстантинов с 13 века сменил пять имен: откуда взялось современное название

Реклама
18:48

Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

18:14

Не выглядят на свои годы: эти три даты рождения дарят вечную молодость

17:55

Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

17:33

Китай "резко включается": неожиданный прогноз завершения войны в УкраинеВидео

17:29

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

17:23

Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

17:17

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик гладит рубашку за 85 сек

16:59

ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза "открытия ворот"

16:55

Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

16:52

Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецептуВидео

16:46

Доллар и евро внезапно полетели вниз: новый курс валют на 6 октября

Реклама
16:46

Принц Уильям рассказал, как дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон

16:25

Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зимуФото

16:24

Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

16:21

"Она прям взорвалась": продюсер Дорофеевой назвала конкурентов певицы

16:16

Четыре магнитных бури обрушатся на Украину: названы самые опасные даты

16:15

Время выходить из зоны комфорта: октябрь скоро изменит судьбу ТОП-4 знаков зодиака

16:09

Евро взлетит быстрее, чем доллар: банкир рассказал о курсе валют с понедельника

15:46

Отменяют концерты: путинистка Успенская вынуждено срочно ложится на операцию

15:40

Финансовый магнетизм: нумерологи раскрыли даты рождения истинных миллионеров

15:39

Как сказать "душніла" на украинском: языковед назвала неожиданные варианты

14:58

Октябрь озолотит трех знаков зодиака: кто вскоре станет еще богаче

14:54

"Покрошили" штурмовиков РФ и зачистили Вербовое: детали рейда ВСУ

14:53

Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев

14:50

Избил мать: российского актера приговорили к тюрьме

14:44

Придется заплатить более 6500 гривен: где водителям грозит штраф за цвет авто

14:25

Российскую актрису объявили в международный розыск за поддержку Украины

14:10

Возможна радиационная авария: Минэнерго прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

13:59

"Четыре брака уже": Остап Ступка заговорил о женитьбе с 23-летней возлюбленной

13:56

Объявлена эвакуация: дроны налетели на НПЗ в России, поднимается дымВидео

13:55

Неожиданно простой трюк поможет тратить меньше: как сэкономить на отопленииВидео

Реклама
13:53

Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

13:49

Что делать, когда соль окаменела: секретный лайфхак, который устранит проблему

13:49

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

13:20

В Украине уже с октября подорожает связь: что готовят Киевстар и Vodafone

13:06

По путинистке Нетребко нанесли сокрушительный удар - первые детали

12:54

Что теперь будет с детьми Кеосаяна и Симоньян: в России устроили истерику

12:52

Как подобрать правильные колготки: секрет стильных образов на осень

12:51

Месяц до катастрофы: Кошарная о худшем сценарии для Запорожской АЭС

12:46

Холод отступит: названа дата, когда в Украине потеплеет до +19 градусов

12:09

Гороскоп на октябрь для Козерогов: когда покупать жильё, а когда избегать ссорВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять