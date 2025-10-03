В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы

Муж Николь Кидман сможет получить при разводе миллионы долларов за трезвую жизнь

В жизни Кита Урбана нашли новую женщину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maggie_baugh, instagram.com/keithurban, instagram.com/nicolekidman

Кратко:

Николь Кидман не отрицает, что у Кита Урбана может быть другая женщина

Кит Урбан может получить более 10 млн долл при разводе с Кидман

Кантри-певица и гитаристка Мэгги Бо из группы американского певца Кита Урбана оказалась в центре внимания на фоне новостей о его разрыве с Николь Кидман.

Как пишет Fox News, все началось с видео, на котором Урбан во время исполнения песни "The Fighter" меняет строчку, посвященную когда-то Кидман, на слова: "Maggie, I'll be your guitar player". Ролик опубликовала сама 25-летняя артистка, подписав его так: "Он только что сказал это?".

Несмотря на то, что певец часто импровизирует во время концертов, после этого в СМИ и среди фанатов начали распространяться слухи о возможном новом романе. Отец музыкантки Чак Бо в комментарии Daily Mail отметил, что его дочь и Урбана связывает исключительно профессиональное сотрудничество. Инсайдер рассказал TMZ, что Николь Кидман не отрицает возможности романа с другой.

"Все признаки указывают на то, что Кит с другой женщиной. Скажем так, Николь этого не отрицает, но она все равно шокирована этим", - говорится в сообщении.

Журналисты сообщают, что Мэгги начала писать песни еще в 13 лет, в 18 переехала в Нэшвилл. В 2017 году выпустила свой дебютный альбом "Catch Me". В 2023 году выпустила альбом "Dear Me" и в 2025 работает над ещё одним. Певица также получила известность благодаря TikTok-сериям "Finish the Lick". В настоящее время она выступает в туре Урбана "High and Alive World Tour".

Тем временем, Кит Урбан может получить более 10 миллионов долларов при разводе с Николь Кидман благодаря одному пункту брачного договора. Об этом пишет RadarOnline.

По данным издания, в договоре супругов указано, что Урбан не получит компенсации при разводе, если причиной распада брака станет его алкоголизм или употребление запрещенных веществ. Однако в ином случае артист может претендовать на 600 тысяч долларов за каждый год трезвости. Уточняется, что Кидман и Урбан прожили в браке 19 лет, поэтому после расставания музыкант может получить более 10 миллионов.

Развод Николь Кидман и Кита Урбана:

Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Пара уже живет отдельно с начала лета. Поговаривают, что кантри-певец приобрел новое жилье в Нэшвилле, где и живет сейчас.

Регулировать звезды будут опеку над их двумя общими дочерями - 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. Предполагается, что девочки будут жить 306 дней с мамой и 59 - с папой. Решения, которые касаются их судьбы и благополучия, родители обязуются принимать совместно.

О персоне: Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

