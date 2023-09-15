"Мама" Сердючки устроила без юбки "ураган" для охранников и фанатов на концерте

Известная украинская актриса-комикесса и сценическая "мать" Верки Сердючки (он же – Андрей Данилко) Инна Белоконь отличилась интересной выходкой на концерте в Торонто (Канада). Видео было опубликовано в социальной сети Instagram.
Артистка в одних колготках, без юбки, полезла через забор к зрителям – видимо, собирать букеты со цветами. Чем немало испугала охранников. И те сразу бросились "спасать" от фанатов и помогать попасть обратно на сцену.
Однако "мама" Сердючки все же перебралась к фанатам за ограждение. И недолго там постояла – после чего полезла назад.
На обратном пути к сцене охранники подсадили звезду и помогли ей стать на ноги.
На остальных видео с концерта в Торонто артистка танцевала на сцене уже в юбке.
Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.
Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
До того российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.
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