Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в творческом образе Верки Сердючки, со сцены в Майами пожелал смерти президенту-диктатору Владимиру Путину.

https://stars.glavred.info/verka-serdyuchka-so-sceny-v-mayami-spela-gimn-ukrainy-i-pokazala-zaluzhnogo-10498822.html Ссылка скопирована

Сердючка на своєму концерті показала фото генерала Залужного/ коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский комик Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) на своем концерте на курорте Майами в США в рамках благотворительного тура "Украина победит" пожелал кончины президенту-диктатору Владимиру Путину.

На выступлении Данилко в Майами ‒ как, впрочем, и на всех его недавних концертах ‒ было много украинской и патриотической символики. И, конечно же, прозвучал бессмертный хит Dancing Russia Goodbye. И, естественно, гимн Украины

Причем в начале концерта артист пожелал зрителям хорошего вечера и объявил, что выступление будет носить "лирически-романтическое" название – "Путин, чтоб ты сдох". Во время выступления за спиной Данилко, его музыкантов и кордебалета на большом экране внезапно появилось фото главкома ВСУ генерала Валерия Залужного.

видео дня

Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

До того российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.