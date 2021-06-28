МакSим в коме: у певицы обнаружили еще один опасный недуг

Певица Максим находится в коме / instagram.com/maksimartist/

У российской певицы Марины Максимовой (МакSим), которая находится в коме, нашли новую болезнь, сообщает издание MK.RU 28 июня. Кроме пневмонии медики обнаружили у артистки симптомы недуга, поражающего печень.

Врачи предположили, что именно это и могло стать причиной резкого ухудшения состояния звезды. Болезнь могла перейти в хроническую стадию, но при этом никак не проявлять себя.

Уточняется, что она также может вызывать серьезные осложнения при заражении коронавирусом. При этом ранее неоднократно сообщалось, что у МакSим отрицательный тест на коронавирус.

Из-за пневмонии у нее поражено более 75 процентов легких. Ее "перевели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), поскольку аппарат ИВЛ не справляется", сообщают источники kp.ru.

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Сегодня представительница Максимовой Яна Богушевская сообщила Газете.Ru, что состояние певицы оценивается как "крайне тяжелое".

Ранее Главред писал о том, что российская певица МакSим (Марина Абросимова) с 14 июня болеет коронавирусом. Впервые она рассказала об этом в своем Instagram. Неделю назад появилась информация, что девушку ввели в искусственную кому.Как сообщает телеграм-канал Звездач, певица МакSим теперь перешла в группу больных в тяжелом состоянии