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Максим Галкин публично унизил путиниста Филиппа Киркорова - детали

Элина Чигис
25 ноября 2024, 22:26
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Максим Галкин остроумно подколол путиниста Киркорова.
Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров
Максим Галкин поиздевался с Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Максим Галкин дал новый концерт
  • Юморист пошутил над Филиппом Киркоровым

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает свои гастроли и сейчас находится в Канаде.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, на одном из концертов комик напомнил, что у его супруги Аллы Пугачевой не только русские, но и польские корни.

видео дня

Галкин не упустил возможность и пошутить над российским певцом Филиппом Киркоровым, который в восторге от нападения РФ на Украину.

Как заявил Максим, Киркоров на 2% североамериканский индеец — это объясняет его любовь к перьям. Также юморист отметил, что не общается с друзьями, которые остались в РФ и поддерживают политику Кремля.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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