Максим Галкин публично унизил путиниста Филиппа Киркорова - детали

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- Максим Галкин дал новый концерт
- Юморист пошутил над Филиппом Киркоровым
Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает свои гастроли и сейчас находится в Канаде.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, на одном из концертов комик напомнил, что у его супруги Аллы Пугачевой не только русские, но и польские корни.
Галкин не упустил возможность и пошутить над российским певцом Филиппом Киркоровым, который в восторге от нападения РФ на Украину.
Как заявил Максим, Киркоров на 2% североамериканский индеец — это объясняет его любовь к перьям. Также юморист отметил, что не общается с друзьями, которые остались в РФ и поддерживают политику Кремля.
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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