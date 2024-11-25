Максим Галкин публично унизил путиниста Филиппа Киркорова - детали

Максим Галкин остроумно подколол путиниста Киркорова.

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Максим Галкин поиздевался с Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Филипп Киркоров

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Максим Галкин дал новый концерт

Юморист пошутил над Филиппом Киркоровым

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает свои гастроли и сейчас находится в Канаде.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, на одном из концертов комик напомнил, что у его супруги Аллы Пугачевой не только русские, но и польские корни.

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Галкин не упустил возможность и пошутить над российским певцом Филиппом Киркоровым, который в восторге от нападения РФ на Украину.

Как заявил Максим, Киркоров на 2% североамериканский индеец — это объясняет его любовь к перьям. Также юморист отметил, что не общается с друзьями, которые остались в РФ и поддерживают политику Кремля.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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