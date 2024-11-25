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"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

Элина Чигис
25 ноября 2024, 07:59обновлено 25 ноября, 08:41
299
Максим Галкин полетел на гастроли в еще одну страну.
Максим Галкин
Максим Галкин - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Максим Галкин отправился на гастроли в Канаду
  • Комик порадовал фанатов новым селфи

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и признан иноагентом в стране-оккупанте, сейчас находится на гастролях в Канаде.

На своей странице в Instagram Галкин решил опубликовать свое свежее фото.

видео дня

"Приветствую", – кратко написал комик.

Максим сделал селфи в самолете, позируя в синей рубашке и сером кардигане.

Подписчики звезды не прошли мимо публикации и написали множество комментариев.

"Смелый, честный, порядочный";

"Сияющая внутренняя доброта в глазах";

"Максим, желаю по-прежнему своим талантом пробуждать людей и давать им надежду на светлое будущее";

"Вы лучший в своём жанре", - написали фанаты.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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