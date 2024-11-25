"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

Кратко:
- Максим Галкин отправился на гастроли в Канаду
- Комик порадовал фанатов новым селфи
Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и признан иноагентом в стране-оккупанте, сейчас находится на гастролях в Канаде.
На своей странице в Instagram Галкин решил опубликовать свое свежее фото.
"Приветствую", – кратко написал комик.
Максим сделал селфи в самолете, позируя в синей рубашке и сером кардигане.
Подписчики звезды не прошли мимо публикации и написали множество комментариев.
"Смелый, честный, порядочный";
"Сияющая внутренняя доброта в глазах";
"Максим, желаю по-прежнему своим талантом пробуждать людей и давать им надежду на светлое будущее";
"Вы лучший в своём жанре", - написали фанаты.
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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