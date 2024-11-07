Максим Галкин жестко обманул и разъярил россиян - детали

Вы узнаете:
- Максим Галкин дал обещание фанатам
- Юморист объяснил свое отсутствие
Российский юморист Максим Галкин, который не побоялся публично осудить террористическое вторжение РФ в Украину, лично заявил, что обманул жителей страны-террориста из-за победы Дональда Трампа на выборах в США.
Юморист отреагировал на выборы в США на своей странице в соцсетях и его огорчила победа Трампа.
Галкин обещал, что покажет репортаж с выборов, но слово свое не сдержал. Как отметил комик, ему был понятен исход.
Жители страны-террориста поинтересовались, когда будет обещанный репортаж и Максим кратко ответил.
"И так все было понятно", — написал Галкин.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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