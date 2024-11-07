Максим Галкин жестко обманул и разъярил россиян - детали

Максим Галкин недоволен результатами выборов в США.

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Максим Галкин разочарован выборами в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

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Максим Галкин дал обещание фанатам

Юморист объяснил свое отсутствие

Российский юморист Максим Галкин, который не побоялся публично осудить террористическое вторжение РФ в Украину, лично заявил, что обманул жителей страны-террориста из-за победы Дональда Трампа на выборах в США.

Юморист отреагировал на выборы в США на своей странице в соцсетях и его огорчила победа Трампа.

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Галкин обещал, что покажет репортаж с выборов, но слово свое не сдержал. Как отметил комик, ему был понятен исход.

Жители страны-террориста поинтересовались, когда будет обещанный репортаж и Максим кратко ответил.

"И так все было понятно", — написал Галкин.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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