"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

Игорь Наджиев поставил точку в сплетнях.

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Алла Пугачева не имела романтических отношений с Игорем Тальковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Путинист Наджиев рассказал об отношениях Пугачевой и Талькова

Певец уточнил, что их связывало

Российский певец Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Наджиев утверждает, что покойный Тальков относился к Примадонне с трепетом.

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"Тальков относился к Алле Борисовне с большим почитанием. Пугачева — это была легенда, великая певица. И естественно, как мужчина, Тальков просто пылал к ней любовью. Относился к ней именно как к божеству, так, как можно относиться к артистке номер 1", — заявил путинист.

Но Наджиев уточнил, что никаких измен не было.

"Супруга Талькова Таня прекрасно знала, что Игорь с обожанием относится к Алле Борисовне. Но никакой ревности не было. Это всё пытаются Игоря, грубо говоря, опорочить, что он, прости, Господи, скакал по бабам. Не было такого!" — подытожил певец.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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