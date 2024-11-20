"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

Кратко:
- Путинист Наджиев рассказал об отношениях Пугачевой и Талькова
- Певец уточнил, что их связывало
Российский певец Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Наджиев утверждает, что покойный Тальков относился к Примадонне с трепетом.
"Тальков относился к Алле Борисовне с большим почитанием. Пугачева — это была легенда, великая певица. И естественно, как мужчина, Тальков просто пылал к ней любовью. Относился к ней именно как к божеству, так, как можно относиться к артистке номер 1", — заявил путинист.
Но Наджиев уточнил, что никаких измен не было.
"Супруга Талькова Таня прекрасно знала, что Игорь с обожанием относится к Алле Борисовне. Но никакой ревности не было. Это всё пытаются Игоря, грубо говоря, опорочить, что он, прости, Господи, скакал по бабам. Не было такого!" — подытожил певец.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
Вас может заинтересовать:
- "Страна, которая дала мне новую жизнь": Светлана Лобода сделала громкое заявление
- "Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ
- "На щите": на фронте погиб известный украинский актер - детали
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред