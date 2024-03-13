Мадонна на концерте потребовала фаната-колясочника встать

Мадж в порыве музыкального энтузиазма попала в неловкую ситуацию.

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Мадонна попросила встать фаната на кресле-каталке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Легендарная певица Мадонна была одним из основных двигателей "сексуальной революции" и даже в свои 65 она достаточно раскована. Порой поклонникам кажется, что ничто не может заставить певицу покраснеть.

Тем не менее на недавнем концерте артистки ее фанаты собственными глазами видели эпохальное зрелище - смущенную Мадж. Видео этого редкого явления разлетелось по Сети. Об этом пишет The Guardian.

В кадре Мадонна призывает слушателей со сцены "отправиться с ней в путешествие". Толпа послушно поднялась, однако один зритель остался сидеть. Он-то и попался на глаза звезде. "Что ты там сидишь? Что ты делаешь, сидя?" - обратилась к нему певица.

видео дня

Когда Мадж подошла ближе, она увидела, что поклонник сидит в кресле-каталке. Сперва певица смутилась, но вышла из щепетильной ситуации с достоинством. Она признала, что ее претензия была некорректной, и попросила у фаната прощения. "Ой, ок. Политически некорректно, извини. Я рада, что ты здесь", - произнесла она.

Смотрите видео беседы Мадонны с поклонником из зала:

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:



"Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here." pic.twitter.com/oezHxfjrFn — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2024

Кто такая Мадонна? Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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