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"Любит Филлиппок таких голубчиков": Киркоров засветился в объятиях мужчины

Даяна Швец
15 августа 2024, 16:11
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Филипп Киркоров, который с радостью поддерживает агрессивную политику Кремля в отношении Украины, решил показаться в объятиях мужчины.
Киркоров показался в объятиях молодого человека
Киркоров показался в объятиях молодого человека / коллаж: Главред, фото: скрин

Филипп Киркоров решил снять все маски и продемонстрировать свои предпочтения.

57-летний путинист показал в сети, что проводит время в компании другого россиянина в Греции.

Отдыхать известный певец Филипп Киркоров сам не желает, поэтому взял с собой визажиста из России, так называемого Алишера.

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Именно мейкапер и опубликовал фото с Киркоровым на свою страницу в Instagram. На фотографии мужчины обнялись, позируя на камеру, на фоне красивых пейзажей Греции.

Киркоров с Алишером
Киркоров с Алишером / Скриншот Instagram

Подписывая кадр с Киркоровым, Алишер рассказал, что гримировал путиниста на съемку, а потом они решили сделать кадр на память.

"Итак, наша рабочая командировка в Грецию в самом разгаре. На днях мне посчастливилось создать образ на съемку для народного артиста России", - отметил визажист.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Это фото вызвало нешуточный ажиотаж в сети.

Подписчики Алишера предположили, что у визажиста с Киркоровым настоящий роман. Однако "хэппи эндом" он вряд ли закончится, поэтому посоветовали держаться подальше от путиниста:

  • "Береги себя"
  • "А что она поет..."
  • "Вы бы лучше сдержались выставлять этого "мужика", который трус и пропагандист войны"
  • "Главное, на берегу договориться, кто и в какие двери будет заходить..."
  • "Запретить ему (Киркорову - ред.) въезд в нормальные страны - пусть в Раше сидит"
  • "Любит Филлиппок таких голубчиков-мейкаплашмейкеров"
  • "У Киркорова один вкус на парней"

В 2021 году фанат Кремля Киркоров признан лицом, которое несет угрозу украинской нацбезопасности. Певец известен своими пророссийскими и украинофобскими взглядами.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

В феврале 2024 года Киркоров побывал во временно оккупированной Россией Горловке, где спел перед российскими военными и посетил в разрушенном в результате боевых действий ДК "Шахтер", в котором в 1989 году впервые спел песню "Атлантида". Кроме этого, продолжает выступать в оккупированном Крыму.

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Недавно дочь Киркорова сделала каминг аут - она призналась, что не имеет мамы. Сам Киркоров ранее заявлял, что сожалеет о том, что раскрыл тайну рождения своих детей. Однако, по его словам, та женщина никогда не заявит о себе.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров срочно покинул РФ с эскортницей и маленьким ребенком. Путинист решил сделать сюрприз певице и отвез ее с 2-летним сыном в Грецию.

Поклонники предполагают, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановиться. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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