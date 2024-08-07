"До слез обидели": путинистка Любовь Успенская начала войну против Филиппа Киркорова

Любовь Успенская подала иск к Филиппу Киркорову из-за обидного слова.

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Любовь Успенская начала разборки с Филиппом Киркоровым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/, facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, заявила, что суд РФ начал рассмотрение ее иска к путинисту Филиппу Киркорову. А все из-за того, что артист назвал ее "попрошайкой".

"Сегодня началось рассмотрение моего иска в суде к Филиппу Киркорову. Филипп, которого до слез обидели мои слова о "женоненавистнике", не постеснялся назвать меня публично "попрошайкой", - сообщают слова путинистки пропагандистские росСМИ.

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Также любительница диктатора Путина отметила, что она все лишь обороняется.

"Друзья, честно скажу, я бы никогда в наши дни не затеяла таких разбирательств, но если уж на меня напали, я обороняюсь", - рассказала Успенская.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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