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"Это - отброс": путинистка Любовь Успенская публично уничтожила Филиппа Киркорова

Элина Чигис
29 июля 2024, 09:57
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Успенская снова нарывается на скандал с Киркоровым.
Любовь Успенская, Филипп Киркоров
Любовь Успенская "наехала" на Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/, facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Российская певица Любовь Успенская, которая в восторге от полномасштабного нападения РФ на Украину, недавно проиграла суд пропутинскому певцу Филиппу Киркорову. Все дело в том, что ранее она назвала артиста "женоненавистником".

Кажется, Успенская не согласна с решением суда и опять публично оскорбила Киркорова в беседе с пропагандистским росСМИ mk.ru на дне рождения Анатолия Цоя, когда журналисты спросили не боится ли она встретить своего "заклятого друга".

видео дня

"Я же не к нему пришла. Еще не хватало, чтобы я из-за него — это же для него большая честь будет - не пришла к Толику. Толенька - золотой человек, а это – отброс!" - ответила путинистка.

Кто такая Любовь Успенская?

Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Любовь Успенская - последние новости по теме

Отметим, недавно появилось видео, на котором Любовь Успенская была в довольно странном виде. Некоторые комментаторы в соцсетях даже предположили, что она пьяная. При этом путинистка все время нервно мотала на руку волосы маленькой девочки.

А также Любовь Успенская назвала свою дочь "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму. Сидящая рядом Татьяна, только и могла, что молча краснеть, ведь Успенской рот закрыть было невозможно.

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