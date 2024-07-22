Филипп Киркоров выиграл суд с Любовью Успенской.

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Филипп Киркоров выиграл суд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, ранее подал в суд на путинистку Любовь Успенскую. Все дело в том, что Успенская назвала артиста женоненавистником.

Как сообщают росСМИ, адвокат Киркорова Александр Добровинский несколько раз предлагал договориться сторонам. Путинистке нужно было всего лишь принести свои извинения.

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Сегодня же стало известно, что Киркоров выиграл в суде и теперь Успенская должна выплатить ему 70 тысяч рублей.

"Именно поэтому следует думать прежде, чем говорить, и тщательно подбирать слова, которые говоришь на публике. А у Любы Успенской было столько возможностей принести свои извинения Филиппу Киркорову и пойти на мировую. Она этого делать не захотела. Теперь принести извинения придется по решению суда. Наша очередная победа с Филиппом", - сказал адвокат путиниста.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Напомним, ранее певец Филипп Киркоров, который славится своими скандальными выходками и повсеместными ссорами, выдал нелицеприятную правду про привычки другой предательницы - российской певицы Любови Успенской.

А также потенциальная невеста Киркорова вспомнила, как он вышвырнул ее посреди дороги из машины в США. По словам диджейки Гусевой, несколько лет назад она вместе с Киркоровым ездила в Майами. Там они разругалась вдрызг.

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