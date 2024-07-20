Киркоров малодушно испугался путинистки Успенской

Адвокат Киркорова сделал заявление о том, что они хотели помириться с Успенской.

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Филипп Киркоров и Любовь Успенская сильно поссорились/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Путинский фанат и певец Филипп Киркоров, который недавно "вошел не в ту дверь", испугался судебных разбирательств с другой путинисткой Успенской и пытался уладить все в мирном ключе.

Пропагандистские СМИ сообщают, что мириться не хочет именно Успенская, на которую вначале смертельно обиделся Киркоров.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца, говорит, что защита Успенской агрессивно отказывает в завершении конфликта.

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"Я четырежды предлагал защите Любови Успенской наконец-то замять это дело и как-то полюбовно решить ситуацию. Но в ответ на свои вполне мирные предложения я получил отказ в очень категорической и агрессивной форме. Не хочет Успенская мириться и ставить точку в судебном процессе, — поделился Добровинский.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Он также добавил, что Успенская пропустила все четыре суда и не потрудилась приехать из пригорода в Москву на заседание.

"Я связываю нежелание Успенской поставить точку в конфликте с Филиппом Бедросовичем с тем, что ей очень нужен этот черный пиар, и за счет Киркорова и судебного процесса с ним она его получает. Внимание — именно этого не хватает человеку. Вот и все", — говорит он.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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