Путинистка Любовь Успенская получила "пощечину" в суде - что случилось

Басманный суд столицы страны-террористки России, которая начала кровавое вторжение в Украину, вернул российской певице Любови Успенской ее иск о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову на 10 млн рублей.
Как сообщили на портале судов общей юрисдикции Москвы, дело не подсудно.
"Дело возвращено заявителю. Неподсудно данному суду", — заявили там.
Добавим, до этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Напомним, ранее певец Филипп Киркоров, который славится своими скандальными выходками и повсеместными ссорами, выдал нелицеприятную правду про привычки другой предательницы - российской певицы Любови Успенской.
А также потенциальная невеста Киркорова вспомнила, как он вышвырнул ее посреди дороги из машины в США. По словам диджейки Гусевой, несколько лет назад она вместе с Киркоровым ездила в Майами. Там они разругалась вдрызг.
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