Путинистка Любовь Успенская получила "пощечину" в суде - что случилось

Московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей.

https://stars.glavred.info/putinistka-lyubov-uspenskaya-poluchila-poshchechinu-v-sude-chto-sluchilos-10572878.html Ссылка скопирована

Суд вернул иск Любови Успенской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Басманный суд столицы страны-террористки России, которая начала кровавое вторжение в Украину, вернул российской певице Любови Успенской ее иск о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову на 10 млн рублей.

Как сообщили на портале судов общей юрисдикции Москвы, дело не подсудно.

видео дня

"Дело возвращено заявителю. Неподсудно данному суду", — заявили там.

Добавим, до этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Напомним, ранее певец Филипп Киркоров, который славится своими скандальными выходками и повсеместными ссорами, выдал нелицеприятную правду про привычки другой предательницы - российской певицы Любови Успенской.

А также потенциальная невеста Киркорова вспомнила, как он вышвырнул ее посреди дороги из машины в США. По словам диджейки Гусевой, несколько лет назад она вместе с Киркоровым ездила в Майами. Там они разругалась вдрызг.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред