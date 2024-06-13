"Лишил детей дома": россияне ошарашены от поступка путиниста Филиппа Киркорова

Россияне высказались путинисту Филиппу Киркорову из-за того, что он отправил детей на учебу за границу.

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Филипп Киркоров попал под критику / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отпраздновал День России.

В сети появилось видео, где Киркоров стоит на берегу пруда, который совсем не выглядит чистым, а больше напоминает болото, и расхваливает природу страны-оккупанта.

"Вот где такие места можно найти? Нигде! Только здесь, только в Подмосковье любимом, в России-матушке. Как же здесь красиво", - сказал Киркоров.

Но россияне не очень поверили в искренность путиниста и захейтили его в комментариях.

"А что же детки твои не в России-матушке учатся? Ну вот здесь не надо лицемерия, Филипп";

"Как лицемерно… А вилла в Майями зачем? А дети где учатся?";

"Какими дети твои будут патриотами, находясь за границей? Ты лишил их родины, дома, своих друзей и при этом не чувствуешь никакой своей вины", - написали жители страны-оккупанта.

Смотрите видео, как Киркоров праздновал День России:

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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