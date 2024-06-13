УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Лишил детей дома": россияне ошарашены от поступка путиниста Филиппа Киркорова

Элина Чигис
13 июня 2024, 08:58
67
Россияне высказались путинисту Филиппу Киркорову из-за того, что он отправил детей на учебу за границу.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров попал под критику / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отпраздновал День России.

В сети появилось видео, где Киркоров стоит на берегу пруда, который совсем не выглядит чистым, а больше напоминает болото, и расхваливает природу страны-оккупанта.

"Вот где такие места можно найти? Нигде! Только здесь, только в Подмосковье любимом, в России-матушке. Как же здесь красиво", - сказал Киркоров.

Но россияне не очень поверили в искренность путиниста и захейтили его в комментариях.

"А что же детки твои не в России-матушке учатся? Ну вот здесь не надо лицемерия, Филипп";

"Как лицемерно… А вилла в Майями зачем? А дети где учатся?";

"Какими дети твои будут патриотами, находясь за границей? Ты лишил их родины, дома, своих друзей и при этом не чувствуешь никакой своей вины", - написали жители страны-оккупанта.

Смотрите видео, как Киркоров праздновал День России:

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

Читайте больше о Киркорове:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар

Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар

10:14 Мир
Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко

09:00 Интервью
"Война НАТО и РФ неизбежна": Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

"Война НАТО и РФ неизбежна": Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

08:48 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ 4539

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица 3318

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни 2594

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни

Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине 2262

Реакция на заявления Москвы: Боррель заговорил о прекращении огня в Украине

Последние новости

10:14

Ближайшие 2-3 года будут очень критическими, РФ готовится к поражению стран НАТО - Гончар

10:00

Времени мало: в Германии назвали точный год, когда Путин может напасть на НАТО

10:00

"Извините, если заставил нервничать": Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам с фронта

09:32

"Последние конвульсии": Алла Пугачева впервые отреагировала на обыски у Галкина

09:21

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – ГончарОтключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар
09:15

В ISW рассказали о вторжении РФ на Сумщину и "оккупации" села: какая ситуация в регионе

09:05

Самые горячие направления фронта летом: эксперт сказал, где ВСУ могут иметь успех

09:00

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко

08:58

"Лишил детей дома": россияне ошарашены от поступка путиниста Филиппа Киркорова

Реклама
08:48

"Война НАТО и РФ неизбежна": Гончар рассказал, к чему необходимо готовиться Западу

08:22

Хамас празднично повилял "Россией"мнение

07:42

Новая концепция операций: ВСУ могут попытаться ослабить ПВО РФ - детали от ISW

06:41

Более $300 млн для Украины: Великобритания удивила своим решением - что известно

06:17

Опасные воды Черного моря... для россиянмнение

05:00

Россия патрулирует Черное море подлодками: они еле дышат

04:34

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

04:05

"Отключение света будет не менее 5 лет": Гончар описал непростую задачу для Украины

03:38

Одежда снова станет чистой: как вывести из ткани пятна от летних ягод

03:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу сделала заявление в его день рождения - детали

02:30

Месть за Украину: как ВСУ смогут "положить" энергетическую систему в РФ - эксперт

Реклама
02:00

В отличие от Лопес: мать Аффлека помиловалась с его бывшей женой

01:30

"Боюсь, что нас увидят": Рамина Эсхакзай раскрыла детали о бойфренде-военном

00:12

РФ разместила новейшие С-500 "Прометей": Буданов раскрыл ситуацию в Крыму

12 июня, среда
23:48

"Начался тяжелый период": Буданов - об "армагеддоне" на фронте и наступлении на СумыВидео

23:46

Бывшая пассия Налчаджиоглу не готова его отпустить - нежное признание

23:19

Будут последствия: король Чарльз жестко обратился к принцу Гарри

23:15

Пешком вышла из оккупации на разбитый мост: украинский дрон спас женщину на ХерсонщинеВидео

23:01

G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ - Le Monde

22:56

Почему Харьков больше всего попадает под огонь: раскрыта "хотелка" Кремля

22:28

"Внутри все плохо, делаю еще хуже": Дантес признался, как "загнал" свой организм

22:25

Бывший муж Ани Лорак показал редкое фото с дочерью: девочку не узнать

22:23

"Света не будет днями": эксперт рассказал правду о том, возможен ли блекаут в Украине

22:18

СБУ демонстрирует всем коллаборационистам неизбежность наказания: эксперт о деле дочери экс-мэра Полтавы

22:18

Украинцы могут проводить без света 20 часов в сутки: BBC описало худший сценарий зимы

21:56

Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали

21:36

"Случайное фото": Влад Яма засветился вместе с Натальей Могилевской

21:28

Столтенберг выдвинул неожиданное предложение по передаче Украине оружия

20:47

Макрон не просто психанул - ему терять особо нечегомнение

20:47

Десятки "двухсотых": раскрыты крупные потери РФ в ходе ударов по Крыму

20:42

США ввели новые жесткие санкции против России и "друзей": ЕС к согласию не пришел

Реклама
20:38

Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни

20:15

Как отмыть вытяжку от жира внутри: давно забытый, но очень хороший способВидео

19:59

Внучка Ротару в топе за 90 тысяч показалась в Италии

19:54

Россия модернизировала для ударов по Украине Х-101: она "очень проблемная"

19:52

Известный продюсер подтвердил отношения с новым бойфрендом - нежные фото

19:50

Создание уникального стиля - как выразить себя через моду? новости компании

19:47

Украина и США подпишут гарантии безопасности уже завтра - Белый дом

19:34

"Мирные саммиты и переговоры не остановят войну": Гончар назвал единственный шанс на мир

19:07

Во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты"

18:59

Как убрать налёт внутри бачка унитаза: быстрый способ, который хорошо поможетВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять