"Лишил детей дома": россияне ошарашены от поступка путиниста Филиппа Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отпраздновал День России.
В сети появилось видео, где Киркоров стоит на берегу пруда, который совсем не выглядит чистым, а больше напоминает болото, и расхваливает природу страны-оккупанта.
"Вот где такие места можно найти? Нигде! Только здесь, только в Подмосковье любимом, в России-матушке. Как же здесь красиво", - сказал Киркоров.
Но россияне не очень поверили в искренность путиниста и захейтили его в комментариях.
"А что же детки твои не в России-матушке учатся? Ну вот здесь не надо лицемерия, Филипп";
"Как лицемерно… А вилла в Майями зачем? А дети где учатся?";
"Какими дети твои будут патриотами, находясь за границей? Ты лишил их родины, дома, своих друзей и при этом не чувствуешь никакой своей вины", - написали жители страны-оккупанта.
Смотрите видео, как Киркоров праздновал День России:
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.
А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".
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