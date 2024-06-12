Путинист Филипп Киркоров устроил разборки на сьемках - детали

Путинист Филипп Киркоров начал скандал из-за того, что ему не вернули халат.

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Филипп Киркоров разозлился из-за вещи / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, недавно выпустил новую песню с Олегом Майами.

На своем YouTube-канале Майами рассказал, что Киркоров привез на съемочную площадку четыре чемодана одежды элитных брендов и много пар дорогой обуви. Больше всего артисту понравились серебряные туфли коллеги, которые он назвал "ластами".

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Также артист рассказал, как Киркоров начал разборки из-за того, что ему не вернули махровый халат.

"Это знаешь, как богатые считают свои деньги… Вот, пожалуйста, устраивает истерику из-за халата", — сказал Майами.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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