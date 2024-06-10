УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Опять не в ту дверь": путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке

Элина Чигис
10 июня 2024, 13:57
78
Филипп Киркоров не смог вспомнить сколько лет его крестнице Софии.
Филипп Киркоров, Ани Лорак, София
Филипп Киркоров пришел на день рождения к дочери Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от кровавого полномасштабного вторжения РФ в Украину, поздравил дочь предательницы Украины Ани Лорак Софию с 13-летием.

В росСМИ "Звездач" появилось видео с вечеринки в честь дня рождения Софии, в котором путинист назвал себя "лучшим крестным", но не смог самостоятельно вспомнить возраст девочки. На помощь пришла сама София, которая освежила память Киркорову.

видео дня

Стоит отметить, как сильно изменилась внешность Софии, которая ранее была больше похожей на отца Мурата Налчаджиоглу, а сейчас стала копией мамы.

В комментариях подписчики высказали свое недоумение поступка Киркорова:

"Ого, Филипп, как так можно забыть возраст крестницы?";

"Киркоров опять не в ту дверь зашёл";

"И что он может научить эту юную девочку 13 лет? Всё тело своё разрисовал, полуголый ходит, шут гороховый".

Смотрите видео с дня рождения дочери Ани Лорак:

Дочь Ани Лорак отпраздновала 13-летие
Дочь Ани Лорак отпраздновала 13-летие / фото: скрин t.me/zvezdach_mag

Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, украинский режиссер Герман Ненов рассказал, как прошло его сотрудничество с Ани Лорак. Оказывается, предательница говорила ему, что хочет вернутся на украинский рынок и любит Украину.

А также Мирослав Кувалдин обсудил предательство Ани Лорак и заявил, что она всю жизнь мечтала о рублях. Как видим, мечта запроданки осуществилась.

Читайте больше о Лорак:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путин заявил о новой войне в Европе: экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ

Путин заявил о новой войне в Европе: экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ

14:18 Мир
Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

13:27 Украина
У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

12:47 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 июня: Ракам нужна помощь, Львам - совет 11131

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 июня: Ракам нужна помощь, Львам - совет

Будет сиять: что нужно изменить во время мытья волос - секрет голливудских локонов 8078

Будет сиять: что нужно изменить во время мытья волос - секрет голливудских локонов

Это мой дом : Филипп Киркоров отказался от детей 6951

"Это мой дом": Филипп Киркоров отказался от детей

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США 5264

Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США

Последние новости

14:18

Путин заявил о новой войне в Европе: экс-глава ЦРУ предупредил о циничных планах РФ

14:17

Грузовик с "военными" номерами прорвал границу: в Венгрии задержали 32 украинцевФото

13:57

"Опять не в ту дверь": путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке

13:54

ВСУ взяли много пленных: в Сети рассказали о разгроме россиян под Волчанском

13:47

Сколько нужно варить яйца всмятку: как получить вкусную и полезную едуВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:39

"Очень скоро": Кейт Миддлтон сделала важное заявление

13:29

Москва не может компенсировать потери: враг "переключился" на наемников из Африки

13:27

Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

13:26

13-летняя дочь Киркорова завела себе бойфренда

Реклама
12:53

Легендарная украинская певица призналась в нежных чувствах к Зиброву: "Обожаю"

12:47

У РФ крупные потери: ВСУ разбили вражеских штурмовиков на Харьковщине

12:45

"Муж очень любит детей": Алина Гросу заговорила о пополнении в семье

12:25

Махинации на миллионы: СБУ снова постучалась к Медведчуку и Козаку, новое подозрение

12:22

Какой праздник 11 июня: что категорически запрещено делать на Варфоломея и Варнавы

12:13

"Оккупация" Рыжевки и наступление на Сумщину: Зеленский срочно созвал Ставку

12:10

16-летняя дочь Кошевого показала нежную романтику с юным бойфрендом

12:00

Мустафа Найем подал в отставку с поста главы Агентства восстановления

12:00

Самолеты Mirage, извинения Байдена и планы Макрона. Итоги визита Зеленского во Францию

11:54

ВСУ могут перейти в наступление летом: в США заявили о "шансе перезагрузить войну"

11:43

Удар по новейшему истребителю россиян: в ВСУ оценили атаку на Су-57 в РФ

Реклама
11:31

Продлят ли срок обновления данных в ТЦК для военнобязанных: в Раде поставили точку

11:24

Крутейший рецепт приготовления хека: невозможно устоятьВидео

11:13

"Летит невероятное количество": в ВСУ рассказали о новой угрозе в Донецкой области

11:00

В чем успех визита Зеленского во Францию и почему надо брать Mirage 2000мнение

10:54

Кого из мужчин могут задержать и принудительно доставить в ТЦК: в ВР четко ответили

10:51

Лимиты света будут распределять иначе с 24 июня: что произошло

10:48

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Драконам - удар от близких, Петухам - потеря финансов

10:45

Удар по обороне Крымского моста: на Азове дроны атаковали российские суда

10:27

Без уксуса или отбеливателя: как убрать известковый налет на унитазе

10:19

Не все F-16 придут в Украину: в ВСУ рассказали о размещении самолетов

10:15

Начала ли РФ большое наступление на Сумщине: в ЦПД дали ответ

10:02

"В морге предлагали миллион": отец Жанны Фриске рассказал, что случилось после смерти певицы

09:52

В ВР "очень дискутировали": нардеп сказал, будут ли е-повестки и направления на ВВК

09:49

Как не остаться без денег: о чем пенсионеры обязательно сообщить в ПФУ

09:41

Насчёт открытия пляжного сезона в Одессе...мнение

09:37

"Сдача" Крынок на Херсонщине: Братчук раскрыл ситуацию на самых тяжелых направлениях

09:10

Гороскоп на завтра 11 июня: Ракам - споры и недоразумения, Стрельцам - удовольствие

09:02

В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось

08:31

РФ пытается взять в клещи Часов Яр: в ВСУ рассказали о лобовых штурмах города

08:05

ВСУ совершили "мощный рывок" и контратаковали в Харьковской области - ISW

Реклама
08:04

"Это мой дом": Филипп Киркоров отказался от детей

06:58

В Крыму мощная "бавовна": вероятно, был прилет по военному объекту

06:36

ВСУ может получить разрешение бить оружием Запада по тыловым районам РФ - ISW

06:04

Как нам остановить Россию?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо найти три панды без солнечных очков

03:36

Стало известно, каким оружием поразили самолеты россиян в Северной Осетии

03:00

"Историческая вещь": в армии США раскрыли, чем ВСУ сбили самолет А-50 РФ

02:30

Новый старый жених: Бритни Спирс вернулась к бывшему - СМИ

02:02

РФ изменила направление главного удара на Востоке: названо самое горячее направление

01:31

Как быстро отбелить носки: в Сети поделились действенным лайфхаком

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять