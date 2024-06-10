Филипп Киркоров не смог вспомнить сколько лет его крестнице Софии.

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Филипп Киркоров пришел на день рождения к дочери Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от кровавого полномасштабного вторжения РФ в Украину, поздравил дочь предательницы Украины Ани Лорак Софию с 13-летием.

В росСМИ "Звездач" появилось видео с вечеринки в честь дня рождения Софии, в котором путинист назвал себя "лучшим крестным", но не смог самостоятельно вспомнить возраст девочки. На помощь пришла сама София, которая освежила память Киркорову.

видео дня

Стоит отметить, как сильно изменилась внешность Софии, которая ранее была больше похожей на отца Мурата Налчаджиоглу, а сейчас стала копией мамы.

В комментариях подписчики высказали свое недоумение поступка Киркорова:

"Ого, Филипп, как так можно забыть возраст крестницы?";

"Киркоров опять не в ту дверь зашёл";

"И что он может научить эту юную девочку 13 лет? Всё тело своё разрисовал, полуголый ходит, шут гороховый".

Смотрите видео с дня рождения дочери Ани Лорак:

Дочь Ани Лорак отпраздновала 13-летие / фото: скрин t.me/zvezdach_mag

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Отметим, украинский режиссер Герман Ненов рассказал, как прошло его сотрудничество с Ани Лорак. Оказывается, предательница говорила ему, что хочет вернутся на украинский рынок и любит Украину.

А также Мирослав Кувалдин обсудил предательство Ани Лорак и заявил, что она всю жизнь мечтала о рублях. Как видим, мечта запроданки осуществилась.

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