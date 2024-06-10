Алла-Виктория Киркорова уже интересуется противоположным полом.

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Киркоров пожаловался на дочь / Коллаж Главред, фото скриншот

Нежные отношения путиниста Филиппа Киркорова со своими детьми больше похожи на фикцию. Между тем, он активно пиарится за их счет и пытается выглядеть в глазах своих уставших от него поклонников, хорошим папой.

По данным пропагандистских СМИ, детей Киркоров сплавил учиться за границу. И "заботливый" отец поделился, что старшая дочь Алла-Виктория звонит ему в слезах.

По словам Киркорова, его 13-летняя дочь постоянно истерит и рыдает.

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"Они делятся со мной сокровенным. Алла больше делится. Она такая папина дочка. Мартин реже, но я знаю, что он круглый отличник, спортсмен, ответственный, пунктуальный, четкий – просто мужик. Аллочка, конечно, такая эмоциональная, чуть что – сразу в слезы, но тут приходит папа психотерапевт", – говорит Киркоров.

Он также добавил, что в жизни его дочери случилась первая любовь. "У нее там первая любовь какая-то. Мальчик какой-то там. Причем так на глазах взросление происходит. Эти перемены. Утром одни, вечером уже другие", – поделился Киркоров.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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