Филипп Киркоров принял решение обрезать обеспечение своих детей, когда они станут взрослыми.

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Филипп Киркоров не собирается всю жизнь давать деньги своим детям / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рассказал, что он не сильно балует подарками своих детей Аллу-Викторию и Мартина.

Как сообщает росСМИ НТВ, хоть дети Киркорова и одеты в дорогие вещи, подарками певец их не засыпает.

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"Я стараюсь их окружить теплом, заботой, но я не балую. У нас все достаточно строго с этим. Нет такого „кнут и пряник". Нет повода для этого", — заявил путинист.

Также любитель Путина отметил, что он не собирается всю жизнь обеспечивать Аллу-Викторию и Мартина, а только помогать им.

"Сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет. Естественно, я буду всегда рядом и помогу", — отметил Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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