"Ну прям Киркоров": сын Анастасии Стоцкой стал копией путиниста - редкий кадр

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая раньше была протеже и, по слухам, любовницей путиниста Филиппа Киркорова, поделилась с поклонниками семейным видео.
На своей странице в соцсетях Стоцкая опубликовала видео, на котором она танцует с сыном Александром.
"Это мой мальчик", — написала артистка.
Отметим, уже много лет фанаты подозревают, что дети Стоцкой не от ее бывшего мужа Сергея Абгаряна, а от путиниста Киркорова. Поклонники отмечают, что с возрастом дочь Вера и сын Александр все больше похожи на Филиппа, чему свидетельствуют комментарии под последним фото звезды с детьми.
"Ну прям Киркоров! Особенно, когда был маленький, прям был близнец сына Киркорова";
"Сын на Киркорова похож";
"Вылитый Киркоров", - написали фанаты в Сети.
Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
Вас может заинтересовать:
- Эскортница Овсянникова платит Филиппу Киркорову миллионы за услуги - детали
- Путинист Пресняков обратился к сыну от Орбакайте и сделал громкое признание
- "Убивала всех": в террористической России Пугачеву обвинили в очередной глупости
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред