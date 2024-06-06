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"Ну прям Киркоров": сын Анастасии Стоцкой стал копией путиниста - редкий кадр

Элина Чигис
6 июня 2024, 09:01
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Анастасия Стоцкая показала общий кадр с сыном и удивила фанатов его силой.
Анастасия Стоцкая, Филипп Киркоров
Анастасия Стоцкая удивила взрослым сыном / коллаж: Главред, фото: t.me/StotskayaAnastasiya

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая раньше была протеже и, по слухам, любовницей путиниста Филиппа Киркорова, поделилась с поклонниками семейным видео.

На своей странице в соцсетях Стоцкая опубликовала видео, на котором она танцует с сыном Александром.

видео дня

"Это мой мальчик", — написала артистка.

Сын Анастасии Стоцкой с легкостью поднял ее на руки
Сын Анастасии Стоцкой с легкостью поднял ее на руки / фото: скрин instagram.com/100tskaya/

Отметим, уже много лет фанаты подозревают, что дети Стоцкой не от ее бывшего мужа Сергея Абгаряна, а от путиниста Киркорова. Поклонники отмечают, что с возрастом дочь Вера и сын Александр все больше похожи на Филиппа, чему свидетельствуют комментарии под последним фото звезды с детьми.

"Ну прям Киркоров! Особенно, когда был маленький, прям был близнец сына Киркорова";

"Сын на Киркорова похож";

"Вылитый Киркоров", - написали фанаты в Сети.

Кто такая Анастасия Стоцкая?

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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