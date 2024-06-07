"Любит Украину и хочет возвращаться": украинский режиссер раскрыл тайну предательницы Ани Лорак

Герман Ненов рассказал, как Ани Лорак говорила ему, что хочет вернутся на украинский рынок.

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Ани Лорак сделала циничное признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Украинский популярный режиссер Герман Ненов, который работал с многими украинскими и российскими звездами, поделился, как прошло его сотрудничество с предательницей Украины Ани Лорак.

В интервью для "ТaблоID" Ненов признался, что сейчас ему стыдно за работу с запроданкой Лорак, для которой он делал номер.

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"Я считаю, что это была провальная ошибка. Я делал для Каролины номер один на одну из ее песен. Я очень много общался с Каролиной, и она говорила совсем другие вещи, которые потом вообще не совпали с ее действиями. Она говорила, что есть жертвой обстоятельств и ее здесь заказали. А она очень любит Украину и хочет возвращаться на украинский рынок", – поделился режиссер.

Также Герман рассказал, как сейчас относится к предательнице.

"Ее песни крутили на всех наших радио, у нее были концерты. После того, что я слышал от Каролины, я разочарован, что сейчас она так себя ведет", – отметил Ненов.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Отметим, Влад Дарвин в 2014 году стал автором песни для предательницы Ани Лорак. Но их отношения прекратились из-за позиции певицы на счет вторжения РФ в Украину. Артист полностью разочаровался в предательнице.

А также недавно запроданка Ани Лорак пожаловалась на трудный возраст своей дочери Софии. Лорак поделилась, что переходной возраст – это настоящее испытание и нужно набраться терпения.

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