Театр Леси Украинки отказался от режиссера-путиниста

Спектакли, которые создал предатель Украины убрали из репертуара театра.

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Путинист и предатель Резникович больше не режиссер театра / Коллаж Главред, фото Громадське, Главком

Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки отказывается от всех спектаклей экс-генерального директора-художественного руководителя театра Михаила Резниковича, который два года назад бежавшего из страны.

Об этом изданию Главком сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Он рассказал, что актеры, задействованные в постановках режиссера, были возмущены заявлениями бывшего руководителя театра, которые он сделал в интервью пропагандисту Николаю Ефимовичу.

Кто такой Михаил Резникович Михаил Резникович — украинский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве, академик, соучредитель Академии искусств Украины, депутат Киевского городского совета. видео дня В войне России против Украины, встал на сторону врага и назвал военное нападение РФ - "СВО".

Как известно, во время разговора с пророссийским ведущим Резникович заявил, что уехал из Киева, ведь "не смог смириться, что в последние два года последовательно уничтожается великая русская культура", а также похвастался тем, что у него есть награда от террориста Путина.

Стало также известно, что в театре больше не планируют показывать спектакль "Фальшивая нота", "В плену страстей (Каменный хозяин)", "Насмешливое мое счастье", "Обнаженная со скрипкой" и т.д. Эти спектакли уже сняли с сайта заведения.

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