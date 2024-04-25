Театр Леси Украинки отказался от режиссера-путиниста

Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки отказывается от всех спектаклей экс-генерального директора-художественного руководителя театра Михаила Резниковича, который два года назад бежавшего из страны.
Об этом изданию Главком сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Он рассказал, что актеры, задействованные в постановках режиссера, были возмущены заявлениями бывшего руководителя театра, которые он сделал в интервью пропагандисту Николаю Ефимовичу.
Кто такой Михаил Резникович
Михаил Резникович — украинский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве, академик, соучредитель Академии искусств Украины, депутат Киевского городского совета.
В войне России против Украины, встал на сторону врага и назвал военное нападение РФ - "СВО".
Как известно, во время разговора с пророссийским ведущим Резникович заявил, что уехал из Киева, ведь "не смог смириться, что в последние два года последовательно уничтожается великая русская культура", а также похвастался тем, что у него есть награда от террориста Путина.
Стало также известно, что в театре больше не планируют показывать спектакль "Фальшивая нота", "В плену страстей (Каменный хозяин)", "Насмешливое мое счастье", "Обнаженная со скрипкой" и т.д. Эти спектакли уже сняли с сайта заведения.
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Напомним, российского актера, который поддержал военное вторжение террористической России в Украину Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве.
Ранее также в террористической России скончался советский и российский актер Виктор Степанов. Артист скончался в возрасте 77 лет в Москве. Сообщается, что Степанов продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием почек и хроническим обострением болезни легких.
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