Настоящее испытание: предательница Ани Лорак поплакалась на свою дочь

Предательница Ани Лорак пожаловалась на трудный возраст своей дочери.

https://stars.glavred.info/nastoyashchee-ispytanie-predatelnica-ani-lorak-poplakalas-na-svoyu-doch-10567544.html Ссылка скопирована

Ани Лорак рассказала о дочери Софии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Певица-запроданка Ани Лорак, которая предала Украину и уехала жить в страну-оккупанта Россию, рассказала, как сложно ей справляться с дочерью Софией от бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

В интервью для росСМИ Лорак поделилась, что переходной возраст – это настоящее испытание и нужно набраться терпения.

видео дня

"Подростки в наше время — это другой уровень сложности, я бы сказала. Этот возраст является непростым испытанием для родителей. Сейчас все усложнилось тем, что появился доступ к огромному количеству информации, дети буквально не вылезают из гаджетов. Поэтому я желаю всем, у кого сейчас дети переходного возраста, просто набраться терпения. Как можно больше оказывать любви, поддержки. Быть для ребенка другом, опорой и ориентиром. Сонечка растет прекрасным ребенком с красивым сердцем. Я — ее поддержка, а она — моя", - заявила предательница.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.

Также частенько под критику попадет не только Ани Лорак, но и ее дочь София. Во время недавного ее выхода в свет с матерью девочку захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком большой.

Читайте больше о Лорак:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред