Певица-запроданка Ани Лорак, которая предала Украину и уехала жить в страну-оккупанта Россию, рассказала, как сложно ей справляться с дочерью Софией от бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.
В интервью для росСМИ Лорак поделилась, что переходной возраст – это настоящее испытание и нужно набраться терпения.
"Подростки в наше время — это другой уровень сложности, я бы сказала. Этот возраст является непростым испытанием для родителей. Сейчас все усложнилось тем, что появился доступ к огромному количеству информации, дети буквально не вылезают из гаджетов. Поэтому я желаю всем, у кого сейчас дети переходного возраста, просто набраться терпения. Как можно больше оказывать любви, поддержки. Быть для ребенка другом, опорой и ориентиром. Сонечка растет прекрасным ребенком с красивым сердцем. Я — ее поддержка, а она — моя", - заявила предательница.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.
Также частенько под критику попадет не только Ани Лорак, но и ее дочь София. Во время недавного ее выхода в свет с матерью девочку захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком большой.
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