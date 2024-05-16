Бывший муж Ани Лорак засветился на мероприятие с новой пассией

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно развелся со своей второй женой Лилией Реус, пришел на светское мероприятие с новой пассией - украинской моделью Анастасией Foxy.
На своей странице в Instagram Мурат показал фото, на котором пара позировала, обнимая друг друга.
Налчаджиоглу показался на снимке в белых джинсах и черной рубашке с надписью Balenciaga, а Анастасия в черном топе с открытым декольте и в черных облегающих штанах.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, Мурат Налчаджиоглу заявил, что не собирается жить в РФ, чтобы быть ближе к дочери от предательницы Украины Ани Лорак.
А также Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.
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