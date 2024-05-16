Бывший муж Ани Лорак засветился на мероприятие с новой пассией

Бывший муж предательницы Украины Ани Лорак вышел в люди со своей новой возлюбленной.

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Мурат Налчаджиоглу показал фото с новой девушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно развелся со своей второй женой Лилией Реус, пришел на светское мероприятие с новой пассией - украинской моделью Анастасией Foxy.

На своей странице в Instagram Мурат показал фото, на котором пара позировала, обнимая друг друга.

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Налчаджиоглу показался на снимке в белых джинсах и черной рубашке с надписью Balenciaga, а Анастасия в черном топе с открытым декольте и в черных облегающих штанах.

Мурат Налчаджиоглу показал новое фото / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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Отметим, Мурат Налчаджиоглу заявил, что не собирается жить в РФ, чтобы быть ближе к дочери от предательницы Украины Ани Лорак.

А также Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.

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