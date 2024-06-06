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"Это кто?": предательницу Ани Лорак перекосило от филлеров

Анна Подгорная
6 июня 2024, 20:07
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Былая красота Каролины Куек стремительно тает под натиском ретуши и уколов красоты.
Ани Лорак
Ани Лорак новости - Ани Лорак стала неузнаваемой в новом образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

45-летняя Ани Лорак некогда была одной из красивейших женщин украинской эстрады, но теперь в стране-оккупанте она стала безлико и потеряла свою индивидуальность. То ли полное отсутствие моральных убеждений так преобразили предательницу, то ли ее отчаянные попытки сохранить молодость.

Последнее, стоит отметить, дается ей с трудом - в социальных сетях она делится снимками с таким густым слоем фотошопа, что ее едва можно узнать. Не улучшает ситуацию и ее любовь к уколам красоты, которые, к слову, она использует сверх меры.

Так недавно в своем блоге в Instagram Лорак похвасталась свежими снимками, которые подписала очередной пустой фразой про любовную любовь. "Как и в детстве я выбираю любовь... Смотрю с верой в добро... Живу с благодарностью в сердце... Благодарю, прощаю, люблю", - пишет артистка

видео дня

В кадре она позирует в кедах, широких джинсах, черном топе и белой рубашке. Помимо нарисованного пресса внимание привлекает лицо Ани Лорак - перекошенное то ли из-за неудачной ретуши, то ли из-за филлеров. Особенно это видно по губам певицы - чрезмерно раздутым по сравнению с ее естественной формой.

Ани Лорак
Ани Лорак новости - Ани Лорак стала неузнаваемой в новом образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости:

Ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

Также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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