Киркоров и Успенская судятся и требуют выплатить огромные компенсации друг у друга.

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Филипп Киркоров и Любовь Успенская устроили публичный скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, рассказал, как адвокат Киркорова оскорбил путинистку Любовь Успенскую,

Как пишут пропагандистские СМИ, путинист решил помирить Успенскую с российским певцом Филиппом Киркоровым. Он связался с певицей, чтобы пообщаться по поводу "топора войны" с Киркоровым. Но, попытка не увенчались успехом.

Однако Успенская не стала слушать продюсера. Артистка дала понять, что в данное время не намерена ни к кому прислушиваться по поводу урегулирования конфликта.

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Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

"Видимо, очень нужен пиар — поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор. Пригожин не ожидал, что пожилой человек (а именно так о своей клиентке Успенской говорит ее представитель на суде с Киркоровым) может вести себя настолько неадекватно. Печально, что в погоне за уходящей славой некоторые готовы жертвовать дружескими отношениями и разыгрывать надрыв древнегреческой трагедии", — рассказал адвокат Киркорова Добровинский.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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