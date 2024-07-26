Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров взялся за старое

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, после скандала из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, чтобы реабилитироваться отказался от перьев и страз и выходил в люди в сдержанных нарядах. Но, кажется, любитель диктатора Путина взялся за старое.
На своей странице в соцсетях Киркоров опубликовал кадры со съемочной площадки фильма "Братья", в котором он снимается.
Путинист показался в короне с перьями и красно-черном костюме со стразами, а также назвал себя главной звездой.
"Сегодня двенадцатый день съемок, мы в Сочи. Я звезда этого фильма, еще Дорох тут где-то мечется. Но я главная звезда", — сказал Киркоров.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.
А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.
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