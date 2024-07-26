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Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров взялся за старое

Элина Чигис
26 июля 2024, 09:07
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Путинист Киркоров снова вернулся к перьям и стразам.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров появился в стразах и перьях / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, после скандала из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, чтобы реабилитироваться отказался от перьев и страз и выходил в люди в сдержанных нарядах. Но, кажется, любитель диктатора Путина взялся за старое.

На своей странице в соцсетях Киркоров опубликовал кадры со съемочной площадки фильма "Братья", в котором он снимается.

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Путинист показался в короне с перьями и красно-черном костюме со стразами, а также назвал себя главной звездой.

Филипп Киркоров на сьемках фильма "Братья"
Филипп Киркоров на сьемках фильма "Братья" / фото: скрин instagram.com/fkirkorov/?hl=uk

"Сегодня двенадцатый день съемок, мы в Сочи. Я звезда этого фильма, еще Дорох тут где-то мечется. Но я главная звезда", — сказал Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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