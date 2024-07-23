Наказали высшие силы: путинист Филипп Киркоров попал в эпицентр урагана

Путинист Киркоров пожаловался на происшествие в Сочи, но никто не пострадал.

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Филипп Киркоров попал под ураган / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, приехал в Сочи с Денисом Дороховым ради съемок в фильме "Братья", но оказался в эпицентре мощного урагана.

Как рассказал путинист на своей странице в соцсетях, они застряли в каньоне.

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"Слава Богу, все целы и живы. На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Нашу локацию смыла бурная река за семь минут", —пожаловался фанат диктатора Путина.

Некоторые же подписчики Киркорова не спешили поддерживать артиста, а заявили, что таким образом певца наказали высшие силы за судебные разбирательства с Любовью Успенской.

Смотрите видео, как Сочи накрыла непогода:

Ураган в Сочи / фото: скрин t.me/glavredinfo

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Напомним, ранее певец Филипп Киркоров, который славится своими скандальными выходками и повсеместными ссорами, выдал нелицеприятную правду про привычки другой предательницы - российской певицы Любови Успенской.

А также потенциальная невеста Киркорова вспомнила, как он вышвырнул ее посреди дороги из машины в США. По словам диджейки Гусевой, несколько лет назад она вместе с Киркоровым ездила в Майами. Там они разругалась вдрызг.

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