Наказали высшие силы: путинист Филипп Киркоров попал в эпицентр урагана

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, приехал в Сочи с Денисом Дороховым ради съемок в фильме "Братья", но оказался в эпицентре мощного урагана.
Как рассказал путинист на своей странице в соцсетях, они застряли в каньоне.
"Слава Богу, все целы и живы. На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Нашу локацию смыла бурная река за семь минут", —пожаловался фанат диктатора Путина.
Некоторые же подписчики Киркорова не спешили поддерживать артиста, а заявили, что таким образом певца наказали высшие силы за судебные разбирательства с Любовью Успенской.
Смотрите видео, как Сочи накрыла непогода:
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Напомним, ранее певец Филипп Киркоров, который славится своими скандальными выходками и повсеместными ссорами, выдал нелицеприятную правду про привычки другой предательницы - российской певицы Любови Успенской.
А также потенциальная невеста Киркорова вспомнила, как он вышвырнул ее посреди дороги из машины в США. По словам диджейки Гусевой, несколько лет назад она вместе с Киркоровым ездила в Майами. Там они разругалась вдрызг.
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