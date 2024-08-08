"Похож на бомжа": путинист Филипп Киркоров окончательно слетел с катушек

Путинист Киркоров показал свои тату по всему телу, но поклонники не оценили этого.

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Филипп Киркоров шокировал поклонников / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который не так давно ездил на оккупированный Россией украинский Донбасс развлекать россиян-оккупантов, поделился новой фотографией и засветил свои тату.

На своей странице в соцсетях Киркоров опубликовал снимок, на котором показал, как отдыхает в Греции. Оказывается, он там даже успевает снимать клип со своей фавориткой-путинисткой Марго Овсянниковой.

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По фотографии очень заметно, что тело Киркорова покрыто татуировками буквально с ног до головы. Фанаты не оценили смену имиджа артиста и раскритиковали его в комментариях.

"Похож на бомжа, а был красавцем",

"Ужасно выглядите. Такой интеллигентный были",

"Тот случай, когда тату на теле не украшают, а наоборот", — написали комментаторы.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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