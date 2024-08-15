Дочь Киркорова Алла-Виктория раскрыла правду своего рождения.

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Филипп Киркоров со своими детьми от суррогатной матери / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Дети путиниста и трусливого певца российской эстрады Филиппа Киркорова знают, что их родила суррогатная мама.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, недавно об этом упомянула дочь Киркорова Алла-Виктория в беседе с подписчиками.

"Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери", — отметила 12-летняя школьница.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Сам Киркоров ранее заявлял, что жалеет о том, что раскрыл тайну рождения своих детей. Однако, по его словам, та женщина никогда не заявит о себе.

"Надо было следовать примеру моих более молодых товарищей. Вот Сережа Лазарев правильно сделал, что скрывал сына, а я был откровенным. Но наша страна к таким откровениям не готова. Сегодня тема суррогатного материнства обсуждается довольно часто, и я на свою голову столько нареканий получил. Но я сделал это с одним желанием — показать, что есть спасение и выход из ситуации, что люди могут обрести счастье и вот таким путем. И ничего страшного в этом нет", - заявил ранее путинист.

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Напомним, ранее Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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