Дочь по плечо отцу: Киркоров показал взрослых детей

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Филипп Киркоров похвастался взрослыми детьми/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное вторжение РФ в Украину, и отправил своих детей из России, показал свежее фото с ними.

Так, певец-путинист, на своей странице в Instagram, показал, что его дети так сильно выросли, что дочь продажного артиста Алла-Виктория уже доросла до плеча не маленького Киркорова.

Филипп Киркоров со своими детьми / Фото Instagram/fkirkorov

"Наконец-то вместе! Каникулы 2024", - подписал фото путинист.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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