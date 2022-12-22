Любимая невестка короля: Кейт Миддлтон получила от Чарльза III новый титул

Британский король Чарльз III не скрывает свою благосклонность к жене старшего сына, принца Уильяма. Они с Кейт Миддлтон прекрасно ладят, и монарх, похоже, видит в принцессе Кэтрин достойную будущую королеву.
Поэтому к Рождеству принцесса Уэльская получила от тестя необычный подарок - титул почетного Полковника Ирландского гвардейского полка. Об это сообщает издание People. Звание перешло к ней от мужа - Уильям носил его с 2011 года, после того, как королева Елизавета II даровала его внуку за несколько месяцев до свадьбы с Кейт.
К слову, с Ирландским гвардейским полком Кейт Миддлтон связывают особые отношения. На протяжении последних 11 лет (с тех пор как она стала частью британской королевской семьи) она и принц Уильям поздравляют полк с Днем святого Патрика. При этом принцесса Кэтрин чтит традиции, и всегда одевается в зеленое.
Подарками в виде титулов Чарльз III одарил также своего старшего сына Уильяма, принца Уэльского, который теперь носит звание Полковника Уэльского гвардейского полка.
Без нового титула не осталась и королева-консорт Камилла - ей король даровал звание почетного Полковника гренадерского гвардейского полка. Ранее оно принадлежало опальному принцу Эндрю, который впал при дворе в немилость из-за секс-скандала.
Ранее принцессу Евгению Йоркскую, племянницу короля Чарльза III, после публичного выхода заподозрили в беременности - просторный наряд подчеркнул округлившуюся фигуру.
Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.
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