УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Любимая невестка короля: Кейт Миддлтон получила от Чарльза III новый титул

22 декабря 2022, 14:32
Пока Сассекские брызжут слюной, Уэльские "зарабатывают очки" перед королем и британским народом.
Кейт Миддлтон, принцесса Кэтрин
Кейт Миддлтон получила новый титул от короля Чарльза III / ua.depositphotos.com

Британский король Чарльз III не скрывает свою благосклонность к жене старшего сына, принца Уильяма. Они с Кейт Миддлтон прекрасно ладят, и монарх, похоже, видит в принцессе Кэтрин достойную будущую королеву.

Поэтому к Рождеству принцесса Уэльская получила от тестя необычный подарок - титул почетного Полковника Ирландского гвардейского полка. Об это сообщает издание People. Звание перешло к ней от мужа - Уильям носил его с 2011 года, после того, как королева Елизавета II даровала его внуку за несколько месяцев до свадьбы с Кейт.

К слову, с Ирландским гвардейским полком Кейт Миддлтон связывают особые отношения. На протяжении последних 11 лет (с тех пор как она стала частью британской королевской семьи) она и принц Уильям поздравляют полк с Днем святого Патрика. При этом принцесса Кэтрин чтит традиции, и всегда одевается в зеленое.

Подарками в виде титулов Чарльз III одарил также своего старшего сына Уильяма, принца Уэльского, который теперь носит звание Полковника Уэльского гвардейского полка.

Без нового титула не осталась и королева-консорт Камилла - ей король даровал звание почетного Полковника гренадерского гвардейского полка. Ранее оно принадлежало опальному принцу Эндрю, который впал при дворе в немилость из-за секс-скандала.

Ранее принцессу Евгению Йоркскую, племянницу короля Чарльза III, после публичного выхода заподозрили в беременности - просторный наряд подчеркнул округлившуюся фигуру.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

Другие новости:

шоу-бизнес Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса Чарльз III
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:37

"Надо брать Киев, пока Зеленский не в Украине": пропагандистка Скабеева призывает атаковать столицу

14:32

Залп десятками крылатых ракет: РФ ударит по Украине 22 или 23 декабря - источникВидео

14:32

Любимая невестка короля: Кейт Миддлтон получила от Чарльза III новый титул

13:56

"Америка продолжает свою линию": у Путина заныли из-за визита Зеленского в СШАВидео

13:56

Украине дадут оружие, а РФ ждет поражение: Подоляк подвел итоги визита Зеленского в СШАВидео

Реклама
13:51

Приметы на 23 декабря: какие 2 вещи строго нельзя делать, чтобы не остаться в бедеВидео

13:50

Гороскоп на 22 декабря 2022: Овнам – несдержанность, Близнецам – вдохновение, Рыбам – экономия

13:31

Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонезаВидео

13:28

Подробности взрыва в Донецке: Рогозина "вычислили" пограничникиВидео

13:06

Возгорание во время ремонта: в РФ загорелся горе-"авианосец" Адмирал КузнецовВидео

13:00

Гороскоп на завтра 23 декабря: Девам - искусство, Ракам - работа, Весам - романтикаВидео

12:59

У США есть 3 модели окончания войны в Украине, две из них отвергнуты Зеленским – Washington Post

12:57

Favbet Foundation передал ВСУ два микроавтобуса

12:29

Блистал на сцене и стал одним из лучших разведчиков: под Бахмутом погиб актер из "Черного квадрата"Видео

12:16

РФ готовит масштабное наступление: военный эксперт назвал направления и срокиВидео

12:15

"И собаку, и третьего": Даша Кацурина рассказала, какие требования ей предъявляет Дантес

12:11

Выдержит ли украинская энергосистема новые ракетные удары врагов: ответ министра энергетики

12:09

Модные теплые платья зима 2023 невероятной красоты, в которых уютно даже в лютый морозВидео

11:43

Макрон закрутил свою шарманку: во вступление Украины в НАТО не верит, а "гарантии" просит и для РФ

11:38

Оля Полякова жестко ответила на слухи о своем разводеВидео

Реклама
11:32

Москва не выполняет обязательства по Карабаху: Пашинян резко "наехал" на РФВидео

11:03

"Украина открыта к диалогу о мире": в РФ запустили фейк после встречи Зеленского с БайденомВидео

10:49

ЗРК Patriot Украине – еще одно поражение РФ, она потеряет рычаги для запугивания и террора – КулебаВидео

10:48

От чего портится батарея ноутбука: 7 советов, как не добить аккумулятор "рабочей лошадки"

10:33

"Ситуация остается тяжелой": в Киеве нет альтернатив аварийным отключением света - чиновники

10:27

От ЗРК Patriot до ракет для HIMARS: Резников рассказал о новом пакете помощи США для ВСУВидео

10:25

Гороскоп 2023: астролог назвал счастливчиков года Черного Водяного КроликаВидео

10:20

День Анны Зимней: что нельзя делать 22 декабря в день Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

10:10

Чиновники утвердили трехразовое повышение тарифов на свет в 2023: кого оно коснетсяВидео

10:06

"Выступил в роли "почтальона Печкина": Медведев отвез Си Цзиньпину послание от Путина - СМИ

09:52

Кремль смирился с десятками тысяч убитых оккупантов, но продолжит войну — ISWВидео

09:47

Сколько ВСУ нужно времени, чтобы освоить ЗРК Patriot: в Пентагоне назвали срокиВидео

09:11

Поездка Зеленского в США сигнализирует о начале нового этапа войны - CNN

09:03

РФ может временно "положить" банковскую систему Украины: сколько нужно иметь наличных

08:52

"Каждый сантиметр земли пропитан кровью": Зеленский назвал битву за Бахмут решающейВидео

08:48

Лунный календарь на январь 2023: когда лучше открыть бизнес, а когда – спрятаться

08:40

Запад поможет Украине победить РФ на поле боя, но не может дать все, что требует Киев – БайденВидео

08:33

Страсти по УПЦ МП: пора заканчивать этот балаганмнение

08:31

Капитуляция России и трибунал в Гааге: астролог Росс рассказал, что могут принести затмения в 2023-мВидео

08:02

"Бавовна" в ресторане в Донецке: ранен Рогозин и один из главарей "ДНР"Видео

Реклама
08:00

Теперь США не остановятся, пока Путин не окажется под судом и в клеткемнение

08:00

Подразделения ВСУ получили 30 авто от Олега Крота из холдинга TECHIIA

08:00

Лунный календарь стрижек на январь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни для смены имиджа

07:38

Дайте армии Украины бронетехнику и авиацию, их нехватка затягивает войну – ЗеленскийВидео

07:10

Как убрать следы соли на обуви: 3 самых быстрых способа, чтобы ботинки сияли

06:53

"У Путина - больной подход к миру": Зеленский заявил, что у него нет месседжей для президента РФВидео

06:18

"Война не может быть заморожена": Зеленский в США заявил, что в 2023 году наступит переломный момент

05:39

"Этот парень скажет - да": Байден пошутил, отвечая на вопрос о поставке Украине ATACMSВидео

05:30

С Днем ангела Анны: красивые поздравления и открытки

05:19

РФ не победит в войне, но говорить с Путиным все равно придется - Байден

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять