Елизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительства

Королева Елизавета / Reuters

Елизавета II приняла жесткие меры и лишила своего сына принца Эндрю, которого будут судить по делу о сексуальном насилии, всех военных званий и королевского покровительства.

Как пишет Express, теперь член британской монаршей семьи будет отвечать перед Фемидой как частное лицо.

Как заявили в Букингемском дворце, принц Эндрю, герцог Йоркский, больше не сможет использовать свой титул Его Королевского Высочества, и станет защищаться в суде как "частное лицо".

Такое решение было принято после того, как судья Льюис А. Каплан постановил, что гражданское дело против принца Эндрю - по иску американки Вирджинии Джуффре - может быть передано в суд, хотя ранее королевские адвокаты пытались закрыть дело.

За что будут судить принца Эндрю

Так, сын королевы Великобритании предстанет перед гражданским иском в США по обвинению в сексуальном насилии над Джуффре в 2001 году, когда ей было 17 лет.

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Джуффре утверждает, что принц Эндрю тогда надругался над ней в Лондоне, а, свел их печально известный бизнесмен Джефри Эпштейн. Теперь американка требует от 61-летнего принца компенсацию за полученный физический и моральный ущерб.

Сам же принц Эндрю категорически отвергает обвинения.

В заявлении Букингемского дворца говорится: "С одобрения и согласия королевы военная принадлежность герцога Йоркского и королевское покровительство были возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет брать на себя никаких общественных обязанностей и защищает это дело как частное лицо".

Королевский источник сообщил Reuters, что Эндрю больше не будет использовать титул "Его Королевское Высочество" в каком-либо официальном качестве, а другие его обязанности будут распределены между другими членами королевской семьи.

Источник добавил, что они не вернутся к Эндрю.

По данным СМИ, Джуффре в 2009 году якобы получила от Эпштейна отступные и обязалась ни с кем не судиться по этому делу. Но после того, как Эпштейн покончил с собой в 2019 году, американка передумала и подала иск против принца Эндрю.

Читайте такжеСына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Ране писали, что королева Елизавета II появилась на вечернем приеме для лидеров Большой семерки (G7), который организовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В конце мая королева Елизавета II вышла в свет с сияющей улыбкой на лице и в невероятно ярком образе. Как отмечали пользователи Сети, такой счастливой Ее Величество никто не видел после смерти принца Филиппа.

Напомним, 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп.

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