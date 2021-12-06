У королевы Елизаветы II произошло горе

Елизавета II скорбит по умершей помощнице, которая служила ей долгие годы.
3 декабря ушла из жизни британская аристократка Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская. Ей был 101 год и 69 лет она служила королеве Великобритании.
Как сообщает Hellо, Анна Фортуна ФицРой начала работу в королевском доме еще в 1953 году.
Тогда она была хозяйкой спальни, а в 1966 году начала службу в качестве правительницы гардеробной королевы.
Она была старшей дамой и отвечала за одежду и украшения королевы, а также за организацию графика посещения вместе с различными обязанностями на государственных церемониях.
Герцогиня сопровождала королеву в многочисленных зарубежных поездках, включая Нигерию в 1956 году, Францию в 1972 году, Марокко в 1980 году и Россию в 1994 году.
В 1980 году она была награждена Большим крестом Королевского Викторианского ордена - награда, присуждаемая лично королевой за заслуги перед монархом.
Анна родилась в 1920 году в семье капитана Эвана Кадогана Эрика Смита и его жены Беатрис Хелен Уильямс. Она проходило обучение в качестве медсестры в лондонской больнице Грэйт Ормонд Стрит.
В 1946 году Анна вышла замуж за Хью ФицРоя, который в то время был графом Юстон, а позже стал 11-м герцогом Графтонским.
У пары было пятеро детей, в том числе леди Вирджиния Мэри Элизабет ФицРой, одна из крестных дочерей королевы. Анна стала вдовой в апреле 2011 года.
Ране писали, что королева Елизавета II появилась на вечернем приеме для лидеров Большой семерки (G7), который организовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В конце мая королева Елизавета II вышла в свет с сияющей улыбкой на лице и в невероятно ярком образе. Как отмечали пользователи Сети, такой счастливой Ее Величество никто не видел после смерти принца Филиппа.
Напомним, 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп.
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