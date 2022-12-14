Короли из народа: принц Уильям и Кейт Миддлтон представили семейную рождественскую открытку

Пока принц Гарри и Меган Маркл в честь праздника пиарятся на британской королевской семье посредством сериала на Netflix, принц Уильям и Кейт Миддлтон на своей странице в Instagram представили семейную рождественскую открытку - впервые в статусе принца и принцессы Уэльских.
Снимок, который королевская семья выбрала для праздничной карточки, был выполнен одним из официальных королевских фотографов Мэттом Порто. Фотография сделана в Норфолке во время семейной прогулки.
Примечательно, что новый титул Уэльских, главных претендентов на королевский престол, наложили на Уильяма и Кейт повышенные обязанности. Это стало заметно и в канун Рождества, ведь ранее Миддлтон, чьим давним хобби является фотография, сама делала снимки своей семьи и близких, которые позже использовались для открыток.
На фото, которое Уэльские выбрали в этом году для праздничной карточки, вся семья, Кейт, Уильям, Джордж, Шарлотта и Луи, одеты в простую одежду: взрослые - в рубахи и джинсы, дети - в футболки и шорты. Они идут, взявшись за руки, и широко улыбаются в камеру.
В комментариях уже оценили скромность праздничного образа Уэльских, который они стараются поддерживать в жизни и на публике.
Ранее рождественскую открытку впервые в статусе короля и королевы Великобритании представили Чарльз III и Камилла. Примечательно, что они использовали очень знаковое фото.
Меж тем мятежные герцоги Сассекские продолжают поливать грязью своих венценосных родственников - Меган Маркл высмеяла покойную королеву Елизавету II.
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