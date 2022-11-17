Принцесса Кейт Миддлтон трогательно пообщалось с девочкой-беженкой в Британии

Жена принца Уэльского Уильяма, герцогиня Кейт Миддлтон провела эксклюзивную встречу с украинскими беженцами в городе Рединг.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон провела встречу с украинскими беженцами на своей малой Родине - английский город Рединг. Соответствующий видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале Королевской семьи.
Украинцы приветствовали венценосную особу с караваем, солью и рисунками от детей, которые оказались беженцами из-за полноценного вторжения РФ в Украину.
Принцесса лучилась улыбками и даже обнялась с пятилетней девочкой, которые вручили ей рисунок с надписью: "Кейт, я люблю тебя".
Британские СМИ, к слову, сообщали - визит Кейт Миддлтон состоялся после того, как "Королевский фонд принца и принцессы Уэльских" созвал круглый стол и решил поддержать стратегию первой леди Украины Елены Зеленской касаемо психического здоровья и благополучия украинских беженцев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что чета принца и принцессы Уэльских планирует пополнение в семье - инсайдер намекнул на то, что принц Уильям сменил гнев на милость, и в скорости от принцессы Кэтрин стоит ожидать приятных новостей.
Также другая невестка короля Чарльза III Меган Маркл рассказала, как оконфузилась во время интервью с Пэрис Хилтон, из-за чего ей пришлось извиняться перед светской львицей за свое стереотипное мышление.
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