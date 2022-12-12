Король Чарльз III и королева Камилла представили праздничную открытку со знаковым фото

Рождественскую карточку впервые украшает новые король и королева Британии.

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла выпустили первую официальную рождественскую открытку в статусе короля и королевы Великобритании / instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III занял британский трон 10 сентября 2022 года, через два дня после смерти его матери, королевы Елизаветы II. И хоть официальная коронация пройдет весной 2023 года, он и его жена Камилла, которая теперь носит титул королевы-консорта, приступили к выполнению королевских обязанностей.

В период новогодних праздников королевская семья имеет целых ряд обычаев, среди которых выпуск рождественской открытки. Ранее их выпускали с портретами всей королевской семьи, портретом Елизаветы II и принца Филиппа, и пр.

Сегодня на официальной странице королевской семьи в Instagram показали, как будет выглядеть открытка в этом году. Впервые ее украсили Чарльз и Камилла в статусе короля и королевы.

Фотопортрет, который был использован в качестве иллюстративного материала, был выполнен именитым фотографом, который специализируется на съемке королевских особ и знаменитостей, Самиром Хуссейном.

Примечательно, что снимок был сделан за 5 дней до смерти королевы Елизаветы II, 3 сентябя. Тогда Чарльз и Камила, которые еще носили титул Уэльских, посетили собрание в Бремарском Королевском Хайленде.

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла на рождественской открытке 2023 / instagram.com/theroyalfamily

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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