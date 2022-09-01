"Любим Украину": Red Hot Chili Peppers подняли на концерте в США украинский флаг

Red Hot Chili Peppers подняли на концерте в США украинский флаг / Facebook и https://ua.depositphotos.com/

Легендарная американская фанк-рок-группа Red Hot Chili Peppers стала еще одним коллективом из сонма всемирных знаменитостей, которые поддержали Украину в войне с Россией. Свою поддержку "перцы" высказали во время концерта в Маями (США), говорится на их странице в Facebook.

Солист коллектива Энтони Кидис исполнял свои танцы с флагом, накинутом на плечи.

"Любим Украину", — подписали музыканты это фото.

Видео дня

В комментариях украинские поклонники группы благодарят за поддержку и приглашают выступить в Украине после Победы.

К слову, Red Hot Chili Peppers ранее уже выступала в Украине ‒ в 2012 и 2016 годах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что культовая британская рок-группа Coldplay, на своем концерте в столице Бельгии, Брюсселе, снова исполнила шлягер своих коллег из украинской группы "Океан Ельзи" ‒ "Обійми". Причем вместе с автором ‒ Святославом Вакарчуком.

До того кавер на вакарчуковскую "Обійми" исполнил российский рок-музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и девять других израильских музыкантов. Причем на иврите.

"Вместо того, чтобы собирать толпы на стадионах, Святослав Вакарчук вынужден стоять и защищать свою землю. Мы группа израильских музыкантов, профессионалов и любителей, старожилов и новичков, и мы решили перевести песню на иврит и записать ее в знак поддержки народа Украины в это неспокойное время. Это объятие из Израиля для тебя, Украина", - сказано в описании видео на кавер.

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