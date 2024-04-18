Лопес на ретрофото показала, как поменялось ее лицо за 20 лет

Легендарная актриса Дженнифер Лопес напомнила фанатам, как выглядела 20 лет назад, и как выглядит сейчас - в 2024 году.

https://stars.glavred.info/lopes-na-retrofoto-pokazala-kak-pomenyalos-ee-lico-za-20-let-10558544.html Ссылка скопирована

Лопес решила напомнить фанатам, как выглядела в 2004 году / коллаж Главред, фото Instagram

Известная 54-летняя латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес, жена оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека, выложила ностальгический пост для фанатов в Instagram.

Она опубликовала фотоколлаж из двух портретов, один из которых сделан в 2004 году, второй – в 2024 году. "Тогда и сейчас!" – подписала пост Лопес.

На фото слева на ней минимальный макияж, благодаря которому кожа выглядит очень свежей и даже влажной, длинные золотые серьги и ожерелье в тон, а также темно-синюю джинсовую кофту. Ее волосы распущены и окрашены в золотистый оттенок.

видео дня

На фото справа у нее более насыщенный макияж, но на лице совершенно нет морщин, а кожа буквально сияет, а волосы распущены ‒ как и на первом кадре.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

Другие новости о шоу-бизнесе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред