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Дженнифер Лопес снялась в платье от украинского бренда

Дмитрий Видоменко
19 марта 2024, 10:31
Голливудская звезда и певица Дженнифер Лопес уже далеко не впервые выбирает украинские бренды для своих ультрамодных образов.
Лопес, платье
Дженнифер Лопес выбрала украинское платье для съемки / коллаж Главред, фото Instagram

Известная голливудская актриса и латиноамериканская певица Дженнифер Лопес в который уже раз выбрала вещь украинского бренда для своих фотосессий. В этот раз она выбрала платье от Lever Couture специально для промоснимков к новому треку This Time Around. Соответствующие фотографии Лопес опубликовала в соцсети Instagram.

На фото видно, что ткань платья имеет практически невесомую текстуру. Интересно, что впервые платье было представлено еще в 2022 году в коллекции Leleka на Токийской Неделе моды.

Лопес, платье

Причем Лопес является не первой звездой, выбирающей бренд Lever Couture. В таких вещах любят расхаживать Милла Йовович, Уоллис Дэй, Леди Гага и Тина Кароль.

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В похожем на этом платье Лопес в прошлом году на "Оскаре" прогуливалась нигерийская певица Tems. А в этом году Лорен Санчес, невеста самого богатого человека в мире и главы корпорации Amazone Джеффа Безоса, на вечеринку Vanity Fair Оскара-2024 пришла в платье от Lever Couture красного цвета с объемными рукавами и длинным шлейфом.

Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

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