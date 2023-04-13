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Лолита призналась, что ее бросил молодой любовник

Дмитрий Видоменко
13 апреля 2023, 16:11 обновлено 13 апреля, 16:11
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59-летняя путинистка-певица Лолита Милявская дала откровенное интервью российским пропагандистам с телеканала НТВ.
Лолита
Лолита / скриншот, соцсети

Скандально известная певица-путинистка Лолита Милявская призналась в том, что рассталась с молодым любовником. Признание свое она озвучила в эфире одного из русских телеканалов.

"Да он как появился, так и исчез", ‒ сказал он.

сама Лолита при этом вовсе не выглядела полностью разбитой. Она поиронизировала над расставанием и отметила, что в отношениях с ней в целом долго никто не задерживается. Однако о причинах разлада Лолита рассказывать не стала. Все что ее новые отношения продлились не так долго, молодой избранник уже успел ее покинуть.

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Со свойственным ей цинизмом, Лолита сказала, что не очень готова к длительным и серьезным отношениям. И в целом ее устраивают краткосрочные связи.

Напомним, ранее российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и действия диктатора Путина, вляпался в очередной скандал. Так 55-летний любитель эпатажа еще и на чужое позарился.

Певица Лолита Милявская заявила, что тот "голый" наряд, в котором артист опозорился в Алма-Ате, даже не его. И рассказала, что якобы полуголый наряд принадлежал ей.

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