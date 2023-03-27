"Стыдоба какая-то": Лолита оконфузилась и без стыда показала, как заплыла жиром

Слишком откровенное видео певицы Лолиты поставило ее фолловеров на уши.

Лолита Милявская / Instagram

Певица Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах.

59-летняя певица вдруг показал свое тело в ванной и вновь породило разговоры о пластической хирургии.

В социальных сетях Милявская разместила кадры, на которых показала, как с помощью всего одного незатейливого лайфхака прячет округлившиеся бока.

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Слишком откровенное видео поставило фолловеров на уши: привыкшие к смелым выходкам артистки комментаторы пришли в шок от увиденного.

"Все мы немножко Лолита", "Что ж вы наделали! Лишили работы кучу пластических хирургов, всего одним движением руки", "Стыдоба какая-то", "Настоящая женщина без комплексов", — пишут в Сети люди.

"Лолита — сторонница липосакции. Если взглянуть на брюшную стенку, будут видны ямки. Видно, что где-то местами жир опять начал образовываться", - говорит косметолог росСМИ.

Как ранее писал Главред, российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и действия диктатора Путина, вляпался в очередной скандал. Так 55-летний любитель эпатажа еще и на чужое позарился.

Певица Лолита Милявская заявила, что тот "голый" наряд, в котором артист опозорился в Алма-Ате, даже не его.

Лолита заявила, что полуголый наряд принадлежал ей.

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