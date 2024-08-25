Лидия Таран показала редкие фото 16-летней дочери от молчуна Доманского

Подросток превращается в прекрасную девушку, которая становится очень похожей на свою красавицу-мать.

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Лидия Таран новости - Лидия Таран показала, как выглядит ее дочь Василиса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidiyataran

Украинская ведущая Лидия Таран в канун Дня независимости Украины приехала в родную страну. В начале полномасштабной войны она перебралась во Францию ради безопасности дочери.

Однако в этот раз компанию ведущей в путешествии к родной земле в один из самых важных для нее праздников составила именно ее дочь - 16-летняя Василиса. Редкими снимками с девочкой Таран поделилась в своем блоге в Instagram.

24 августа Лидия и Василиса праздновали в цветущем саду. Ведущая с дочерью сделали яркие снимки на фоне подсолнухов и бархатцев.

видео дня

"Август в его лучший день на самой родной земле. Мамины подсолнухи, бархатцы, и моя (уже немаленькая) 16-летняя Независимость. 100 процентов Украины. Слава Нации! С праздником, друзья", - подписала снимки с дочерью Лидия Таран.

Лидия Таран новости - Лидия Таран показала, как выглядит ее дочь Василиса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidiyataran

Кто такая Лидия Таран? Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.

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