"Я живой человек": что случилось между Ольгой Сумской и ее младшей дочерью

Ольга Сумская призналась, что младшая дочь сделала ей серьезное замечание.

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Анна Борисюк сделала замечание маме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Украинская популярная актриса Ольга Сумская рассказала, что Анна Борисюк, которая тоже актриса, раскритиковала ее за громкое дыхание в кадре.

В эфире программы "Завтрак с "1+1" Ольга призналась, что она спокойно реагирует на критику дочери и начала следить за своим дыханием.

"Ну я же очень эмоциональная. Вот, скажем, она мне говорит, что я "дышу" в кадре. Ну я дышу, того что я живой человек. И я начал за этим следить и, когда смотрю свои роли тех лет, думаю: "Действительно, чего я так дышу?" – рассказала Ольга.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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