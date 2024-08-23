Украинская ведущая рассказала об интимном предложении от россиянина

Алина Шаманская поделилась маленьким инцидентом интимного характера.

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Алина Шаманская рассказала о непристойном предложении / Коллаж Главред, фото Instagram/shamankaa

Популярная украинская ведущая и блоггерша-миллионница Алина Шаманская удивила рассказом о том, как ей предлагали интим за деньги.

Об этом она рассказала в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине". Она поделилась, что ни разу не получала предложения по интиму за деньги, мол, она в таком плане не интересна.

"Дело в том, что мне кажется, что я не подхожу на такую ​​роль. У меня Instagram такой, что я показываю, как борщи варю. Кто меня пригласит? Мужчина, который бы меня пригласил, он бы замучился. Я бы ему рассказывала о важных вещах, он бы потерял любопытство", - пошутила блоггерша.

Кто такая Алина Шаманская Алина Шаманская также ранее известна как Алина Ханумак — украинская блогерша, на которую в Инстаграм подписано более 1 миллиона читателей. По образованию Алина — магистр химии нафты и газа. Училась она в Национальном авиационном университете Украины.

Между тем, она вспомнила, что непристойные предложения все же получала. Более того, еще и от россиянина.

Правда, это было еще до полномасштабной войны на Украине. Он тогда предлагал ведущей 10 тысяч долларов за их интимную встречу.

"Хотя…приглашали! В Instagram сообщение мне прислал мужчина: "10 тысяч долларов за нашу встречу". Он р**нявый был, это еще до войны было", - вспомнила знаменитость.

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Напомним, в конце ноября 2023 года певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин объявили о своем разводе - через год после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.

Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.

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